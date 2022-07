Bien que les intentions soient bien réelles, de nombreuses entreprises ont du mal à faire progresser la DEI et à retenir les dirigeants principaux de la diversité. Ryna Young, associée et cheffe de la pratique Diversité, équité et inclusion chez Odgers Berndtson, la plus importante société de conseil en leadership intégré au Canada, voit dans cette situation la volonté urgente de joindre le geste à la parole, mais un manque de clarté sur la façon d'y arriver.

Dans son plus récent article, Les consultantes et les consultants DEI ne sont pas tous égaux : un guide pratique pour choisir votre partenaire DEI, Ryna conseille aux organisations de créer stratégiquement un environnement dans lequel leur consultant en DEI peut réussir à exercer une influence. Le choix d'un partenaire efficace exige un engagement en faveur du changement.

« Notre firme a procédé à des changements ciblés afin de continuer à fournir des conseils pertinents et utiles à nos clients. Cela comprend l'embauche de Ryna Young pour mettre sur pied notre pratique de DEI, a déclaré Brad Beveridge, président d'Odgers Berndtson Canada. Tout au long de notre propre cheminement dans le domaine de la DEI, nous avons pu constater à quel point il est compliqué et vital pour le bien-être d'une entreprise d'avoir un responsable de la DEI qui comprend bien ses activités et de faire preuve de la souplesse requise pour mettre en œuvre un plan qui soit en phase avec sa culture et ses impératifs stratégiques. »

« Vous ne pouvez pas commencer à élaborer une solution si vous ne connaissez pas l'ampleur et les aspects précis du problème, a pour sa part affirmé Ryna Young. Le désir de changement ne suffit pas. Vous devez travailler en étroite collaboration avec un partenaire de confiance, quelqu'un qui est prêt à vous dire ce que vous devez entendre, et non ce que vous voulez entendre. En plus de recruter des responsables de DEI, je travaille avec les organisations pour attirer et retenir des talents au sein des groupes en quête d'équité en les aidant à comprendre où elles en sont dans leur cheminement vers la DEI, à cerner leurs besoins uniques et à créer un plan d'action de nature à assurer leur succès à long terme. »

L'article, qui présente des résultats d'études de Harvard Business Review, de Fortune Magazine, de LinkedIn et d'autres, fournit une liste de vérification à l'intention des organisations qui ont entrepris d'atteindre leurs objectifs en matière de DEI et de s'associer à un consultant en DEI efficace.

À propos d'Odgers Berndtson

Odgers Berndtson est une firme internationale de services-conseils en leadership intégrés offrant une expertise en matière de recrutement de cadres permanents et intérimaires et de membres de conseils d'administration; d'évaluation, d'encadrement et de perfectionnement du leadership; de rendement des conseils et des équipes; et de conseil en stratégie d'entreprise.

Nos clients proviennent d'organisations de toute taille et de toute nature, qu'il s'agisse d'entreprises en démarrage ou de multinationales, du secteur privé au secteur public, en passant par les organismes sans but lucratif.

À l'échelle mondiale, plus de 1 100 collègues d'Odgers Berndtson soutiennent nos clients à partir de 66 bureaux dans 33 pays.

SOURCE Odgers Berndtson Canada

Renseignements: Lori Dyne, Cheffe du marketing, [email protected].com