C'est ce qu'a fait savoir aujourd'hui le président Luc Delangis, à l'occasion d'une cérémonie de 1 ère pelletée de terre, en présence du Maire de St-Paul et Préfet de la MRC de Joliette, Alain Bellemarre, et d'un parterre d'invités de marque. « Ces investissements permettront de procéder à des mises à niveau, déjà amorcées dans certains cas, qui feront appel à des innovations technologiques qui renforceront notre position concurrentielle dans les marchés du Québec » a dit monsieur Delangis. Celui-ci a précisé que cette optimisation de la production sera en mesure, non pas de combler, mais plutôt, de satisfaire parfaitement les attentes de sa clientèle de tous les horizons. Rappelant que la mondialisation a renforcé la nécessité d'une productivité accrue, monsieur Delangis a insisté sur le fait qu' Entreprises BOURGET voyait-là l'occasion de devancer la concurrence d'entreprises étrangères dont les coûts de main-d'oeuvre représentent une fraction de ceux en usage en Amérique du Nord.

Monsieur Delangis s'est par ailleurs déclaré constamment préoccupé non seulement par la santé, la sécurité et le bien-être au travail du capital humain de l'entreprise, mais aussi, par l'indice du bonheur au travail; les employés étant le premier actif tangible de BOURGET. Celui-ci a précisé que cet investissement majeur témoignait de la confiance de l'entreprise dans son personnel, ses marchés, autant que dans le dynamisme de la région de Lanaudière. « Chez BOURGET, le goût de l'innovation passe par la passion du client, du service, de l'excellence en tout, et ces valeurs s'inscrivent d'ailleurs au cœur même de l'ADN de l'entreprise » a ajouté monsieur Delangis en spécifiant que la croissance serait au rendez-vous pour les prochaines années. L'exécution de ces travaux majeurs se fera en deux phases : la première qui consistera en l'agrandissement du siège administratif actuel où logent le personnel de bureau et l'effectif assigné à toutes les opérations de répartition et de réponses aux besoins logistiques divers de l'entreprises et de ses nombreux clients.

Dans une optique de bien-être et de santé des employés, une salle d'entraînement de type gymnase ainsi qu'une aire de détente ultra-moderne et ludique y seront aménagées afin d'agrémenter le quotidien du personnel; ce qui constitue un réel facteur d'attraction supplémentaire et de rétention de personnel dans un contexte de rareté de main d'œuvre qui ne touche heureusement pas l'entreprise lanaudoise. Le personnel de Bourget a apporté une contribution significative dans la conception et la réalisation de ce projet.

Dans une seconde phase, un nouveau bâtiment à la pointe des nouvelles technologies sera érigé, jouxtant le siège administratif, pour y accueillir toutes les activités de conception, de recherche et développement. Le laboratoire et l'unité de production d'émulsions de bitume; marché dans lequel BOURGET est le seul producteur à intérêt entièrement québécois, y seront aussi logés. De plus, trois (3) nouveaux silos de 140 tonnes de capacité ont déjà été ajoutés au parc actuel de réservoirs de l'entreprise. Deux (2) de ceux-ci seront affectés au stockage de bitume, cependant que le troisième servira à l'entreposage d'émulsions de bitume dont BOURGET s'est fait au fil des ans une spécialité fine. Pour les dirigeants de l'entreprise, BOURGET consolidera ainsi sa position de leader dans les marchés du monde municipal, du secteur public et privé, du domaine institutionnel et de la construction.

Depuis toujours, BOURGET propose des solutions écoresponsables, efficaces et adaptées aux besoins de ses clients, peu importe leur domaine d'activité ou leurs champs d'expertises. « Et, nous nous faisons un devoir d'agir comme le gardien par excellence du patrimoine routier régional, autant que national, avec des solutions écologiques et performantes qui repoussent continuellement la barre des normes reconnues » a conclu monsieur Delangis. À l'aube de ses 60 ans d'existence, BOURGET s'impose comme un carrefour de services et d'innovation à offre de services innovatrice, efficace, accessible et respectueuse de l'environnement.

SOURCE Entreprises Bourget

