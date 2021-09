Inspirées par les valeurs défendues par leurs entreprises respectives, deux femmes d'affaires aguerries et conscientes que le cancer du sein continue d'être la 2e principale cause de décès par cancer chez les femmes au Canada, Sonia Maltais et Chanel Hémond, directrice - Développement des affaires de Entreprises BOURGET et directrice générale de Sel Drummond , ont formé le projet de créer une source de financement récurrente et originale au bénéfice de la recherche et, par conséquent, des victimes de cette affliction qui touche aussi 1 % des hommes.

Appuyé sans réserve par les deux entreprises, au nom de la lutte des femmes du Québec, le projet consiste à produire un tout nouveau sel déglaçant rose sous l'appellation de Déglaçant Bourget qui deviendra disponible dans les marchés dès l'automne 2021 ; la couleur rose constituant le rappel du fort symbole du ruban rose lié à l'incessante lutte au cancer du sein. « Comme femmes et comme leaders d'entreprises, nous ne pouvons demeurer insensibles face à cette dure réalité qui frappe de plein fouet les Québécoises et les Québécois, à raison de plus que nos entreprises cultivent cette volonté d'agir, bon an mal an, au nom de l'intérêt collectif et communautaire, bien au-delà des intérêts commerciaux » ont dit aujourd'hui mesdames Maltais et Hémond. Pour elles, l'inaction face à la problématique du cancer du sein chez les femmes n'est pas une option dans leur réalité d'affaires respective.

Un montant de 1 $ par unité de produit vendue sera versé directement à la Fondation cancer du sein du Québec, contribuant ainsi à l'avancement de la recherche et au soutien des personnes atteintes de cette affliction aux conséquences trop souvent funestes.

De plus, sensibles à la réalité que vivent les bénéficiaires de la Fondation, le format du dispensateur de Déglaçant Bourget Rose a été conçu de manière à en faciliter la manutention, tant par sa simplicité d'utilisation, que son poids de 5 kg, que pourront manipuler de manière sécuritaire les personnes ayant subi une opération dans le cadre du cancer du sein. Le produit sera rendu disponible chez Canac, Metro, Timber Mart et dans les succursales participantes du Groupe Jean Coutu.

« C'est notre façon de mettre l'épaule à la roue du progrès lié aux améliorations dans la pratique du dépistage du cancer du sein, aux avancées obtenues dans les traitements par la recherche » de renchérir mesdames Maltais et Hémond, en disant espérer que les consommateurs seront sensibles à cet achat responsable en période hivernale, à raison de plus qu'il s'agit d'un produit essentiel assurant la sécurité des accès tant résidentiels que commerciaux.

« La Fondation cancer du sein du Québec est heureuse de pouvoir compter sur l'appui précieux des Entreprises Bourget et de Sel Drummond grâce à qui nous pourrons continuer de financer de nombreux projets de recherche novateurs, de promouvoir la santé du sein et de soutenir les personnes atteintes. » a dit pour sa part la présidente-directrice générale de la Fondation cancer du sein du Québec, madame Karine-Iseult Ippersiel qui s'est dite réjouie de cette initiative que l'on souhaite la plus prolifique possible, à tous points de vue.

À propos de la Fondation cancer du sein du Québec

La Fondation cancer du sein du Québec est le seul organisme philanthropique qui s'assure que les retombées de ses investissements en recherche dans la lutte au cancer du sein sont investies ici, au Québec. Depuis 1994, elle a ainsi récolté plus de 56,7 millions $ qui ont été distribués chez nous au profit d'une recherche de pointe et pour défendre les intérêts des personnes atteintes du cancer du sein et leurs proches. Par l'entremise de la recherche et l'innovation, du soutien, et de la sensibilisation, elle place au cœur de sa mission les personnes atteintes ainsi que leurs proches. Chercheurs, bénévoles, employés, donateurs et familles, tous liés par le même espoir : Un avenir où l'on ne meurt plus du cancer du sein. Suivez ses actualités sur les réseaux sociaux Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram.

