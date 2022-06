« Nous ne pouvons demeurer insensible, comme entreprise autant que comme personne, aux ravages que fait cette maladie auprès de plus de 6700 personnes qui reçoivent un diagnostic de cancer du sein chaque année au Québec » ont dit de concert mesdames Sonia Maltais, directrice - développement des affaires - Entreprises Bourget et Chanel Hémond, directrice générale - Sel Drummond, tout en déplorant le fait que ces diagnostics sont autant de drames qui touchent, en plus, les familles et les proches de celles-ci.

Pour Les Entreprises Bourget, en plus de s'avérer un produit essentiel au maintien de la sécurité des occupants d'un commerce, d'une résidence et de leurs visiteurs, celui-ci devient dans sa version Déglaçant rose Bourget un formidable levier de contribution volontaire à un mouvement de financement populaire essentiel à la recherche en faveur du combat collectif contre le cancer le plus diagnostiqué chez les femmes au Canada.

Comme un clin d'œil empathique au fort symbole du ruban rose lié à l'incessante lutte au cancer du sein, chaque contenant de 5 kg de Sel rose Bourget vendu en magasins a rapporté 1 $ par unité de produit vendue à la Fondation cancer du sein du Québec, contribuant ainsi au soutien des personnes atteintes de cette affliction, et rendant du même souffle possible le maintien de nombreux projets de recherche innovateurs comme la promotion continue des meilleures pratiques en matière de santé du sein.

Les Entreprises Bourget et Sel Drummond remercient chaleureusement les quincailliers Canac, Timber Mart et la direction des succursales participantes du Groupe Jean Coutu et de Metro pour avoir rendu possible la distribution de ce produit exclusif bienfaisant.

Mesdames Maltais et Hémond a conclu en disant oser espérer que cette implication inspirante des Entreprises Bourget, de Sel Drummond et des marchands participants pourra se poursuivre dans un mode de coopération durable et positif.

« La Fondation cancer du sein du Québec est heureuse de pouvoir compter sur l'appui important de Entreprises Bourget et de Sel Drummond depuis un an. Leur engagement permet notamment de financer des projets de recherche et d'éducation ainsi que de soutenir les personnes atteintes du cancer du sein et leurs proches. » Lyzianne Gagnon, directrice développement de la FCSQ.

À propos de la Fondation cancer du sein du Québec

La Fondation cancer du sein du Québec est le seul organisme philanthropique qui s'assure que les retombées de ses investissements en recherche dans la lutte au cancer du sein sont investies ici, au Québec. Depuis plus de 26 ans, elle a ainsi récolté plus de 57,5 millions $ qui ont été distribués chez nous au profit d'une recherche de pointe et pour défendre les intérêts des personnes atteintes du cancer du sein et leurs proches. Par l'entremise de la recherche et l'innovation, du soutien, et de la sensibilisation, elle place au cœur de sa mission les personnes atteintes ainsi que leurs proches. Chercheurs, bénévoles, employés, donateurs et familles, tous liés par le même espoir : Un avenir où l'on ne meurt plus du cancer du sein. Suivez ses actualités sur les réseaux sociaux Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram.

SOURCE Entreprises Bourget

