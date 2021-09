WENDAKE, QC, le 31 août 2021 /CNW Telbec/ - L'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL) déplore que les enjeux territoriaux des Premières Nations soient ignorés, voire méprisés, dans la présente campagne électorale comme nous l'avons clairement entendu dans le cadre de l'émission spéciale « Cinq chefs, une élection ».

Une question a été posé à propos de l'intégrité territoriale du Canada et du Québec et d'éventuelles discussions avec les Premières Nations sur leurs droits territoriaux. La réponse a été que personne ne parle de ça en ce moment et que ni le Canada et ni le Québec n'ont à céder de territoires.

« Contrairement à la réponse émise lors de cette émission, la présente campagne électorale est l'occasion parfaite de discuter en profondeur des enjeux territoriaux légitimes des Premières Nations qui devraient d'emblée, être au cœur de toutes discussions concernant la réconciliation entre les Premières Nations et la Couronne. Rappelons les faits historiques, le Canada s'est bâti sur des territoires des Premières Nations non cédés, rattachés à des cultures millénaires, mais aussi à des droits ancestraux et issus de traités reconnus et affirmés par la Constitution canadienne. Il n'appartient à personne d'autre que les Premières Nations à décider de leur avenir. Ceux-ci n'accepteront jamais que leur autodétermination soit subordonnée à celle d'un autre peuple », indique le chef de l'APNQL, Ghislain Picard.

L'APNQL continuera d'être vigilante durant la campagne électorale lorsque toutes questions concernant nos droits seront abordées.

