GLASGOW (ROYAUME-UNI), le 2 nov. 2021 /CNW/ - Les changements climatiques constituent une crise mondiale qui requiert une action mondiale pour aider les personnes qui en ont le plus besoin. Aujourd'hui, à la réunion sur le climat de la COP26 à Glasgow, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a assisté au Sommet sur l'accélération de l'adaptation en Afrique, où il a annoncé que le Canada versera 37,5 millions de dollars au Fonds pour les pays les moins avancés, jusqu'à 10 millions de dollars au Fonds d'adaptation afin de soutenir les pays vulnérables dans la lutte contre les effets dévastateurs des changements climatiques et jusqu'à 10 millions de dollars au Réseau mondial des plans nationaux d'adaptation.

Grâce à ce soutien supplémentaire apporté au Fonds pour les pays les moins avancés, ce Fonds continuera à répondre aux besoins d'adaptation des pays les plus pauvres et les plus vulnérables au moyen, sur le terrain, de projets essentiels liés à l'eau, à l'agriculture et à la sécurité alimentaire, à la gestion et à la prévention des risques de catastrophe, de même qu'aux écosystèmes fragiles. Le Fonds d'adaptation soutient des projets et des programmes qui aident les collectivités vulnérables des pays en développement à s'adapter aux changements climatiques. Le financement accru au Réseau mondial des plans nationaux d'adaptation continuera d'appuyer les résultats obtenus à ce jour et à faire progresser le renforcement des capacités liées aux questions de genre. Le financement de ces importantes initiatives s'inscrit dans le cadre de l'engagement international du Canada lié au financement climatique qui se chiffre à 5,3 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années. Le ministre Guilbeault a également annoncé que le Canada augmentera le financement en matière d'adaptation au climat d'au moins 40 p. 100.

Le financement de l'adaptation est essentiel pour assurer le succès de la COP26, en particulier pour les pays vulnérables en Afrique qui luttent encore contre la pandémie de COVID-19 tout en tentant de se reconstruire en renforçant leur résilience aux changements climatiques. Jusqu'à présent, le rythme et l'ampleur du financement de lutte contre les changements climatiques en Afrique ont été insuffisants pour répondre aux besoins urgents résultant des effets des changements climatiques, tels que la chaleur extrême et la sécheresse.

L'engagement international antérieur du Canada lié au financement climatique s'élevait à 2,65 milliards de dollars, il a été réalisé au cours des cinq dernières années et les projets devraient avoir des retombées positives, notamment la réduction ou la prévention de 222 mégatonnes d'émissions de gaz à effet de serre, l'aide apportée à 5,9 millions de personnes pour leur permettre de s'adapter aux effets des changements climatiques dans des collectivités vulnérables, ainsi que la contribution à la mobilisation d'investissements supplémentaires du secteur privé dans le financement de la lutte contre les changements climatiques.

« Les changements climatiques ont des répercussions dévastatrices non seulement au Canada, mais partout à travers le monde. Les pays en développement sont particulièrement vulnérables aux phénomènes météorologiques violents liés aux changements climatiques. Les sécheresses extrêmes dans la Corne de l'Afrique causent d'immenses souffrances et nous rappellent l'urgence de prendre des mesures collectives qui favorisent l'adaptation au climat. Les changements climatiques constituent un défi mondial qui exige des solutions audacieuses, et le Canada continuera d'augmenter la portée et l'ampleur des mesures climatiques, et aussi d'en accélérer la mise en œuvre à l'échelle planétaire. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Le Canada reconnaît les obstacles particuliers auxquels sont confrontés les pays en développement, surtout les pays les moins avancés, en ce qui concerne l'adaptation aux menaces grandissantes posées par les changements climatiques. C'est pourquoi nous nous sommes engagés à accroître notre soutien aux programmes essentiels et concrets qui sont offerts par nos partenaires sur le terrain, notamment en Afrique. Nous pourrons ainsi aider directement les collectivités les plus menacées par les changements climatiques à s'y adapter et à renforcer leur résilience. »

- L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international

Le Canada fait partie des pays qui ont déjà répondu à l'appel international leur demandant d'augmenter leur contribution au financement de la lutte contre les changements climatiques. En juin 2021, le Canada a annoncé qu'il doublait sa contribution pour la porter à 5,3 milliards de dollars sur cinq ans.

fait partie des pays qui ont déjà répondu à l'appel international leur demandant d'augmenter leur contribution au financement de la lutte contre les changements climatiques. En juin 2021, le Canada a annoncé qu'il doublait sa contribution pour la porter à 5,3 milliards de dollars sur cinq ans. Selon les estimations, le coût des désastres naturels aggravés par les changements climatiques s'élève à environ 18 milliards de dollars américains par année dans les pays à faible revenu et à revenu moyen.

En 2009, les pays développés se sont engagés à mobiliser conjointement 100 milliards de dollars américains par année d'ici 2020 pour aider les pays en développement à lutter contre les changements climatiques et à s'adapter à leurs effets. Cet engagement a occupé une place importante dans les discussions internationales sur le climat depuis son annonce. Les Parties ont reconfirmé cet objectif commun au titre de l'Accord de Paris en s'engageant à poursuivre leurs actions en ce sens jusqu'en 2025.

en s'engageant à poursuivre leurs actions en ce sens jusqu'en 2025. Le Canada a travaillé avec l'Allemagne à l'élaboration d'un plan visant à atteindre l'objectif de financement pour le climat de 100 milliards de dollars américains.

a travaillé avec l'Allemagne à l'élaboration d'un plan visant à atteindre l'objectif de financement pour le climat de 100 milliards de dollars américains. Le Royaume-Uni assure la présidence de la COP26 , où se déroulent les réunions et les négociations internationales sur le climat cette année. Le financement de la lutte contre les changements climatiques et l'adaptation sont les deux principaux thèmes de la COP26 .

