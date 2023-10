Les Enchères Champagne annoncent le grand retour des ventes en salle !

MONTRÉAL, le 12 oct. 2023 /CNW/ - C'est avec une joie immense que nous annonçons le retour des ventes aux enchères en salle, dès le 17 octobre 2023, dans nos nouveaux locaux au 430 rue Bonsecours, au cœur du Vieux Montréal. Après une période d'absence due aux restrictions sanitaires, nous sommes plus que jamais enthousiastes de vous retrouver pour cette expérience unique.

Un Programme exaltant et des Places Limitées !

Marc-Aurèle Fortin (1888 – 1970) – Lot 110, Enchères du 17 octobre 2023 (Groupe CNW/Enchères Champagne Auctions)

Le programme de cette première vente est déjà complet, et nous avons le plaisir de vous informer que toutes les places disponibles ont été réservées. Cela témoigne de l'enthousiasme et de l'attente impatiente de notre fidèle clientèle pour cet événement tant attendu.

Des trésors artistiques à convoiter

Nos invités auront le privilège de contempler et d'acquérir des œuvres d'art de maîtres renommés tels que Marc Aurèle Fortin, Rita Letendre, Georges Delfosse, Ludger Larose et Ozias Leduc. En outre, une pièce maîtresse inestimable viendra captiver les cœurs : une œuvre magistrale du célèbre peintre indien, Syed Haider Raza, qui promet d'éveiller les émotions les plus profondes.

Une exclusivité québécoise

Nous sommes fiers d'être les seuls au Québec à proposer des ventes aux enchères en salle, organisées dans le cadre d'événements exceptionnels. Cela souligne notre engagement à offrir une expérience unique et riche en émotions à nos clients et amateurs d'art.

Une Série d'Événements à anticiper

Ce premier événement marque le début d'une série de ventes aux enchères en salle à laquelle nous vous convions chaleureusement. Nous sommes impatients de partager d'autres moments d'exception avec de nouveaux amateurs d'art.

Exposition ouverte jusqu'au 16 octobre 2023

Bien que les places pour la vente aux enchères soient déjà épuisées, nous sommes ravis d'accueillir les amateurs d'art pour visiter notre exposition ouverte jusqu'au lundi 16 octobre 2023. C'est une opportunité rare de contempler ces trésors artistiques avant le grand événement.

Appel à la Consignation

Nous sommes toujours ouverts à la consignation d'œuvres d'art, d'objets exceptionnels et de pièces de collection uniques. C'est une opportunité pour les collectionneurs de partager leurs trésors avec une audience attentive et passionnée.

Nous sommes impatients de vous retrouver pour cette soirée d'exception et de partager avec vous notre passion pour l'art.

Renseignements: Pour plus d'informations et pour soumettre des consignations, à partir d'un rendez-vous d'élégance : Adresse : 430 rue Bonsecours, Montréal, QC H2Y 3C4, Téléphone : (438) 387-3100, Courriel : [email protected]