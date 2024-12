Une œuvre exceptionnelle de Marc-Aurèle de Foy Suzor-Coté mise en vente aux Enchères Champagne le 10 décembre

MONTRÉAL, le 4 déc. 2024 /CNW/ - Enchères Champagne est fière d'annoncer la vente exclusive d'une œuvre inédite de l'éminent peintre québécois Marc-Aurèle de Foy Suzor-Coté. Cette pièce exceptionnelle, jamais dévoilée auparavant, sera mise aux enchères le 10 décembre, promettant un événement palpitant qui marquera la fin de l'année 2024 de la plus belle des façons.

De Foy Suzor-Côté, Marc-Aurèle (1869-1937) "Dans les rayons" (1915) (Groupe CNW/Enchères Champagne Auctions)

D'une envergure impressionnante de plus de 7 pieds de hauteur, cette toile unique se distingue par sa technique expressionniste d'exception. À la fois majestueuse et évocatrice, elle incarne le génie artistique de Suzor-Coté et constitue une véritable pièce de musée. Elle s'inscrit comme un jalon incontournable dans l'héritage culturel du Québec, capturant l'âme et l'émotion propres à l'art canadien-français du début du XXe siècle.

Une œuvre à ne pas manquer

La vente de cette œuvre constitue une opportunité rare, non seulement pour les collectionneurs d'art, mais également pour les conservateurs de musée et les institutions culturelles souhaitant enrichir leur patrimoine. Cet événement promet d'attirer les plus grands acteurs du milieu artistique provincial et national, et représente une chance unique de venir observer ce tableau rarissime.

Horaires d'exposition :

Nous serons prêts à vous accueillir du jeudi 5 au lundi 9 décembre. Également ouverts de 10h à 17h les jours de semaine et de 10h à 16h les week-ends.

Quelques mots sur l'artiste :

Marc-Aurèle de Foy Suzor-Coté (1869-1937), originaire d'Arthabaska (Victoriaville), est l'un des artistes les plus éminents du Canada français. Polyvalent, il excelle en peinture, sculpture et décoration d'églises. Célèbre pour ses paysages poétiques, notamment les rivières au dégel de sa région natale, il explore également des thèmes variés tels que les scènes de genre, les portraits et le nu féminin.

Formé en France à l'École des beaux-arts, il enrichit son style en combinant tradition académique et inspirations rurales. En 1907, il intègre la sculpture à son œuvre, obtenant un succès grandissant avec des commandes prestigieuses comme le portrait de sir Wilfrid Laurier. Lauréat de plusieurs distinctions, dont une médaille à l'Exposition universelle de Paris en 1900, il est membre de l'Académie royale des arts du Canada, consacrant son rôle majeur dans l'histoire artistique québécoise et canadienne.

Date de l'enchère : 10 décembre 2023

Lieu : Enchères Champagne, 430 Rue Bonsecours

Exposition : Une visite exclusive pour apprécier cette œuvre magistrale sera organisée à compter du 5 décembre.

SOURCE Enchères Champagne Auctions

Personne-ressource: Catherine Lefrancois, Directrice, Jour : 438-387-3100, Soir : 438-882-7868