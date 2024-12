Les employés des succursales et de bureau (SEMB) de la SAQ acceptent l'entente de principe

MONTRÉAL, le 6 déc. 2024 /CNW/ - La SAQ est heureuse d'annoncer que l'entente de principe convenue avec le syndicat des employés de ses succursales et de bureau (SEMB) le 26 novembre dernier a été acceptée dans une proportion de 71% lors du vote tenu en assemblées syndicales virtuelles le vendredi 6 décembre.

« L'acceptation de cette entente nous permet maintenant de nous concentrer pleinement sur la période des Fêtes qui est à nos portes afin d'offrir un service et une expérience à nos clients qui sont à la hauteur des standards de qualité auxquels ils sont habitués », a déclaré Jacques Farcy, président et chef de la direction de la SAQ.

« Je tiens évidemment à exprimer ma profonde gratitude à nos clients, nos partenaires d'affaires ainsi qu'à tous nos employés pour leur patience et leur compréhension au cours des derniers mois », a conclu M. Farcy.

