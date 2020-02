Les employés de la CSQ réchauffent les cœurs durant le défilé du Carnaval de Québec!

QUÉBEC, le 15 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Près de 1 000 membres de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) se rassembleront aujourd'hui au défilé du Carnaval de Québec pour rappeler que les employées et les employés du secteur public agissent chaque jour pour réchauffer le cœur des citoyennes et des citoyens du Québec.

Les membres de la CSQ, dont la présidente, Sonia Ethier, ainsi que plusieurs présidentes et présidents de fédérations et de syndicats affiliés à la CSQ, seront à Québec pour festoyer et fraterniser avec la population.

Pour réchauffer le cœur de la population

Sonia Ethier explique que les membres de la CSQ sont fiers et heureux de participer à ce grand événement qu'est le Carnaval de Québec, le premier grand carnaval d'hiver, qui contribue à la notoriété de Québec et du Québec à travers le monde.

« Les gens qui ont mis sur pied le Carnaval de Québec ont voulu réchauffer le cœur de la population et lui faire oublier la période la plus froide et la plus difficile de l'année. C'est un peu comme nos membres, des milliers de travailleuses et de travailleurs des services publics, qui sont là pour soutenir la population à travers tous les âges et toutes les étapes de la vie : services éducatifs à la petite enfance, réseau public d'éducation, enseignement supérieur, système public de santé et de services sociaux », rappelle la présidente de la CSQ.

Un soutien essentiel

Sonia Ethier ajoute que les membres de la Centrale seront donc au défilé du Carnaval pour rappeler à la population l'importance de soutenir nos services publics, ainsi que celles et ceux qui y travaillent.

« Comme le Carnaval de Québec, nos services publics ont une belle histoire, mais si nous voulons qu'ils aient aussi un avenir, pour le bien-être de la population, il faut absolument que le gouvernement investisse les ressources nécessaires pour les améliorer et offrir de meilleures conditions de travail et salariales au personnel », de dire la leader syndicale.

Célébrer la solidarité qui nous unit

En terminant, Sonia Ethier invite la population présente au défilé du Carnaval à venir rencontrer les membres de la CSQ présents, des travailleuses et des travailleurs fiers de contribuer à maintenir la qualité de nos services publics en éducation et en santé pour le bien-être de l'ensemble de la population.

« J'invite les gens à venir célébrer avec nous la solidarité qui nous unit. Et je rappelle au gouvernement Legault que, si l'on veut assurer l'avenir de nos services publics, "Faut que ça change maintenant!" »

Profil de la CSQ

La CSQ représente plus de 200 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel de l'éducation. La CSQ compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés; s'ajoute également l'AREQ (CSQ), l'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services éducatifs à la petite enfance, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

