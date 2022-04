Les employés de l'entretien de la Société de transport de l'Outaouais (STO) feront la grève des heures supplémentaires

OUTAOUAIS, QC, le 29 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le Syndicat des employés de l'entretien de la Société de transport de l'Outaouais (STO) entamera des moyens de pression ce dimanche 1er mai, à 22 h, avec une grève des heures supplémentaires.

« Le 1er mai est la fête des travailleurs, et c'est le moment opportun pour déclencher des moyens de pression pour des salariés qui cherchent du respect et de la reconnaissance à la table de négociation », de déclarer Steve Beaudin, président du SCFP 5440.

Le syndicat de ces salariés qui travaillent dans les garages de la STO ont deux rencontres de négociation de prévues avec l'employeur la semaine prochaine, soit les 3 et 4 mai. La grève des heures supplémentaires est un premier pas vers d'autres mesures plus sévères.

« Il y a un très mauvais climat de travail à la STO. Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, il est important de maintenir un service de qualité. On veut régler cette convention collective rapidement pour assainir les relations de travail et assurer la pérennité du service de transport public dans l'Outaouais », d'ajouter le président du syndicat.

La dernière convention collective de ces 160 employés à l'entretien est échue depuis le 31 décembre 2019. Ceux-ci négocient depuis le 22 septembre 2021. Ce long délai s'explique par une réorganisation de la structure syndicale.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

