Les employés de l'entretien de la Société de transport de l'Outaouais annonce une entente de principe

GATINEAU, QC, le 13 mai 2022 /CNW Telbec/ - Après avoir voté pour des moyens de pression et avoir entamé une grève des heures supplémentaires, le Syndicat des employés de l'entretien de la Société de transport de l'Outaouais (STO) annonce qu'il a une entente de principe entre les parties.

« Nous sommes ravis de faire cette annonce ce soir et nous sommes fiers du travail accompli. Nous voulons souligner la mobilisation et l'appui de nos membres afin de conclure cette négociation. Nous sommes fiers d'être un maillon important du service du transport collectif de notre région », de déclarer Steve Beaudin, président du SCFP 5440.

Le syndicat de ces salariés qui travaillent dans les garages de la STO va présenter l'entente aux membres du syndicat lors d'une assemblée générale qui aura lieu le plus tôt possible. En attendant, aucun détail relatif à l'entente ne sera divulgué.

La dernière convention collective des 160 employés à l'entretien est échue depuis le 31 décembre 2019.

Comptant plus de 125 000 membres au Québec, le SCFP représente 8565 membres dans le transport terrestre au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, le transport aérien, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

