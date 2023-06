OTTAWA, ON, le 28 juin 2023 /CNW/ - Le 28 juin 2023, à 0 h 01, les employés d'Hydro Ottawa représentés par la Fraternité internationale des ouvriers en électricité (FIOE) ont entamé un mouvement de grève. La convention collective avec la FIOE a expiré le 31 mars 2023.

Hydro Ottawa a présenté à ses employés représentés par la FIOE des offres équitables et très concurrentielles qui dépassent les normes de l'industrie et qui tiennent compte des meilleurs intérêts des employés et des clients, y compris l'impact sur les tarifs d'électricité.

Hydro Ottawa a activé son plan d'urgence pour continuer à maintenir le service essentiel à ses clients et à la communauté. Des ressources supplémentaires sont prêtes à soutenir les efforts de rétablissement des pannes d'électricité et à répondre aux problèmes de la manière la plus sûre et la plus rapide possible. Pour obtenir la liste des services touchés, veuillez consulter le site hydroottawa.com/travail .

"Hydro Ottawa apprécie le travail acharné et le dévouement de tous ses employés et comprend leurs préoccupations. Depuis que je suis à l'emploi de cette entreprise, j'ai toujours appliqué une politique de porte ouverte, et cette situation n'est aucunement différente. J'encourage la FIOE à revenir à la table pour discuter de ses préoccupations - en fait, je l'invite à le faire et j'ai hâte d'entamer la discussion.", a réitéré Bryce Conrad, président et chef de la direction. "Hydro Ottawa a maintenu des lignes de communication ouvertes avec la FIOE et ses employés tout au long de ce processus.

Faits en bref :

Les négociations entre Hydro Ottawa et la FIOE ont débuté le 20 mars 2023. La convention collective des employés représentés par la FIOE a expiré le 31 mars 2023. Le 25 mai 2023, l'employeur a présenté une offre finale au syndicat. La FIOE a présenté cette offre aux employés, suivie d'un vote de ratification/grève le 31 mai 2023. Les membres de la FIOE ont voté pour rejeter l'offre et ont donné à la FIOE un mandat de grève.

Hydro Ottawa a présenté une offre révisée le 22 juin 2023. La FIOE a présenté l'offre aux employés, suivie d'un vote de ratification/grève le 27 juin 2023. Les membres de la FIOE ont voté en faveur du rejet de l'offre et du déclenchement d'une grève.

Les lignes de communication entre Hydro Ottawa et la FIOE demeurent ouvertes.

La FIOE représente environ 390 employés d'Hydro Ottawa.

À propos d'Hydro Ottawa limitée

Hydro Ottawa limitée, filiale de la Société de portefeuille Hydro Ottawa inc., alimente en électricité environ 359 000 habitations et entreprises d'Ottawa et de Casselman. Depuis plus de cent ans, elle fournit à ses clients un service d'électricité propre, sécuritaire et fiable qui contribue au dynamisme et à la durabilité de la région de la capitale nationale. En tant que partenaire de premier plan pour l'atteinte d'un avenir énergétique intelligent, Hydro Ottawa participe au bien-être de la collectivité qu'elle dessert grâce à des pratiques d'affaires durables, à des initiatives de bon citoyen corporatif et à des services à la clientèle de première classe.

