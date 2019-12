Les employés d'Economical célèbrent le Mardi je donne en versant 65 000 $ à des organismes de bienfaisance canadiennes

WATERLOO, ON, le 3 déc. 2019 /CNW/ - Ce Mardi je donne, Assurance Economical fait un don à 14 organismes de bienfaisance communautaires dans l'ensemble du pays, par l'entremise de son programme Choisissez votre organisme de bienfaisance.

Redonner aux communautés a toujours été un aspect de l'histoire définissant Economical et continuera de l'être. Cette année marque le quatrième anniversaire du programme Choisissez votre organisme de bienfaisance qui permet aux employés de la famille Economical de voter pour les organismes de bienfaisance de leur région qui recevront un don de 5 000 $. Depuis la création du programme, Economical a remis 222 500 $ à des causes honorables du pays -- y compris la somme de 65 000 $ de cette année.

« Assurance Economical s'est engagée à soutenir les causes qui appuient des initiatives positives dans les communautés où nous vivons et travaillons », indique David Bradfield, Vice-président, Marketing et communication, Assurance Economical. « Nous sommes fiers de continuer à bâtir un patrimoine qui permet à nos équipes de prendre la défense des causes qui leur tiennent à cœur. »

Chaque organisme bénéficiant de cette campagne annuelle fait une différence dans les communautés où vivent les employés, les courtiers et les clients d'Economical.

Voici les récipiendaires de la campagne Choisissez votre organisme de bienfaisance d'Assurance Economical :

Emplacement Organisme de bienfaisance Montant Vancouver Fondation du BC Children's Hospital 5 000 $ Edmonton Youthwrite Society Canada 5 000 $ Calgary Youthwrite Society Canada 5 000 $ Winnipeg Winnipeg Humane Society Children's Rehabilitation Foundation 2 500 $ 2 500 $ London Ronald McDonald House Charities Southwestern

Ontario 5 000 $ Woodstock Sakura House 5 000 $ Waterloo Nutrition for Learning Association canadienne pour la santé mentale

Waterloo Wellington 2 500 $ 2 500 $ Kitchener The Humane Society of Kitchener Waterloo &

Stratford Perth 5 000 $ Mississauga SickKids Foundation 5 000 $ Toronto The Shining Through Centre 5 000 $ Ottawa Centre hospitalier pour enfants de l'est de

l'Ontario 5 000 $ Montréal Bouffe pour tous 5 000 $ Halifax SPCA de la Nouvelle-Écosse 5 000 $

En tant que fière défenseure des organismes de bienfaisance et des causes canadiennes protégeant la sécurité et la sûreté, la jeunesse et l'éducation, ainsi que la santé et le bien-être des Canadiens, Economical continue d'apporter un changement pour les Canadiens à l'aide d'un soutien communautaire.

À propos d'Economical

Economical, Compagnie Mutuelle d'Assurance (« Economical » ou « Assurance Economical », incluant ses filiales lorsque le contexte le nécessite) est un assureur de dommages chef de file au Canada, avec environ 2,5 milliards de dollars en primes brutes souscrites annuelles et 5,9 milliards de dollars d'actifs au 30 septembre 2019. Economical est une entreprise détenue et exploitée par des Canadiens qui répond aux besoins d'assurance de plus d'un million de clients dans l'ensemble du pays.

