Les employé.e.s de la SQDC d'Alma seront représentés par le SCFP

MONTRÉAL, le 24 oct. 2019 /CNW Telbec/ - C'est le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) qui représentera les employé.e.s de la succursale d'Alma de la Société québécoise du cannabis (SQDC).

Quatre jours après son ouverture et après avoir discuté avec une autre organisation syndicale, les syndiqués ont choisi majoritairement de se joindre au SCFP.

Ce dernier a été retenu étant donné qu'il a fait ses preuves en matière de défense des droits des travailleuses et travailleurs. De plus, il est déjà bien établi dans les sociétés d'État et mettra tout en œuvre pour que les employé.e.s de la SQDC profitent d'un contrat de travail équivalant à ceux de la SAQ et d'Hydro-Québec.

« Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux membres. Nous allons tout faire pour que ces salarié.e.s aient les meilleures conditions de travail possible et des salaires à la hauteur des responsabilités qui leur sont confiées au sein de cette société d'État », de déclarer Denis Bolduc, président du SCFP-Québec.

Rappelons que la section locale SCFP 5454 se retrouvera devant un arbitre dès novembre 2019 pour trancher la question salariale des nouveaux employé.e.s de la SQDC au cœur du litige entre la nouvelle société d'État et ses employé-e-s.

La section locale SCFP 5454 représente actuellement, ou est requérante, pour 17 des 22 succursales de la SQDC à travers le Québec. Celle-ci représente environ 300 conseillères et conseillers qui donnent des conseils professionnels, factuels et éducatifs à la clientèle.

La question de la SQDC de Chicoutimi

Plus tôt cette semaine, la Confédération des syndicats nationaux (CSN) a annoncé le dépôt d'une requête en accréditation pour la future SQDC de Chicoutimi qui ouvrira ses portes d'ici la mi-novembre.

« Le SCFP dénonce avec véhémence cette façon de faire qui vise à déposer une requête hâtive en cours de formation des employé.e.s pour limiter leur capacité à faire un vrai choix syndical au moment de l'ouverture. Le SCFP sera présent à l'ouverture de la succursale de Chicoutimi afin de s'assurer que les employé.e.s puissent faire un choix éclairé », d'avertir Myriam Leduc, conseillère syndicale au Service de l'organisation du SCFP.

Comptant plus de 119 300 membres au Québec, le SCFP représente quelque 20 000 membres dans les sociétés d'État et organismes publics québécois. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements: Myriam Leduc, conseillère syndicale SCFP, 514 885-4733; Ronald Boisrond, Service des communications du SCFP, 514 802-2802

Related Links

https://scfp.qc.ca/