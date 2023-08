Les élu-es d'Ahuntsic-Cartierville s'allient pour le projet de la Promenade riveraine

MONTRÉAL, le 8 août 2023 /CNW/ - La députée fédérale d'Ahuntsic-Cartierville, l'honorable Mélanie Joly, le député de Maurice-Richard, Monsieur Haroun Bouazzi, et la mairesse de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, Madame Émilie Thuillier, unissent leurs voix pour demander que le projet de la promenade sur le bord de la Rivière-des-Prairies à Ahuntsic se réalise en collaboration avec Hydro-Québec.

Le projet vise, à terme, à compléter les aménagements requis pour implanter une promenade riveraine d'environ 11 km reliant le parc-nature de l'Île-de-la-Visitation au parc-nature du Bois-de-Saraguay. La première phase de ce projet a pour objectif l'aménagement de la rive située entre le parc Louis-Hébert et le parc-nature de l'Île-de-la-Visitation. Hydro-Québec doit amorcer prochainement des travaux de sécurisation du barrage Simon-Sicard.

Afin de favoriser la réalisation du projet et d'assurer l'optimisation de l'utilisation des fonds publics, les élu-es d'Ahuntsic-Cartierville demandent la collaboration d'Hydro-Québec au projet afin d'assurer, entre autres, l'aménagement d'une promenade en bord de rive continue entre le parc Louis-Hébert et le barrage Simon-Sicard. Ainsi, les aménagements prévus par Hydro-Québec seraient reliés aux parcs et au réseau piétonnier du Parcours Gouin. La création d'une nouvelle promenade riveraine améliorerait l'accès public aux berges puisqu'elle serait plus sécuritaire et universellement accessible.

Né d'une initiative citoyenne, le projet de promenade riveraine serait aussi un excellent moyen d'aménager l'espace pour redonner de la vitalité au quartier et mettre en valeur ce secteur patrimonial. L'aménagement doit aider à la biodiversité des berges et être esthétiquement intéressant. De plus, les élu-es estiment que la réappropriation du territoire aurait des impacts collectifs favorables sur le quartier.

Ralliant la majorité de la population du quartier, c'est un projet primordial pour chacun des élu-es. C'est pourquoi les représentants des différents paliers ont décidé de s'allier pour s'assurer que celui-ci progresse dans la bonne direction, et que toutes les parties prenantes concernées y participent pleinement.

Citations :

« La poursuite du développement de l'offre de services du Parcours Gouin et de l'amélioration de l'accès aux berges, notamment par l'aménagement d'une promenade riveraine entre le parc-nature de l'Île-de-la-Visitation et le parc Louis-Hébert, fait partie du plan stratégique 2022-25 de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville. Il y a une forte mobilisation citoyenne en faveur de ce projet d'accès aux berges et nous devons saisir l'opportunité des travaux d'Hydro-Québec pour améliorer l'accès collectif à une partie des berges d'Ahuntsic-Cartierville. »

- Emilie Thuillier, Mairesse d'Ahuntsic-Cartierville

« Les élus de tous les paliers gouvernementaux s'unissent avec enthousiasme afin d'appuyer ce projet à caractère environnemental et patrimonial. Les citoyens se sont mobilisés afin de promouvoir les bienfaits de l'aménagement d'une promenade ici à Ahuntsic-Cartierville. Celle-ci leur permettrait de profiter de la rivière et de bénéficier d'expériences visuelles et physiques exceptionnelles. Des initiatives comme celle-ci témoignent de l'ambition innovatrice de nos concitoyens qui savent allier développement durable et lutte aux changements climatiques. »

-L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville.

« Alors que les canicules se feront de plus en plus nombreuses, plusieurs personnes du quartier vivent plus durement celles-ci. Les îlots de chaleur, le manque d'accès à la nature et la possibilité de trouver un endroit à l'ombre sont des enjeux que les populations vulnérables subissent davantage. C'est aussi pour plus de résilience et moins d'inégalité qu'une promenade est importante au bord de la rivière des prairies. »

-Haroun Bouazzi, député de Maurice-Richard.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

