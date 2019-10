Les élu.e.s scolaires appellent la population à exercer leur droit de vote

QUÉBEC, le 21 oct. 2019 /CNW Telbec/ - La Fédération des commissions scolaires du Québec appelle l'ensemble de la population à exercer aujourd'hui leur droit de vote lors des élections fédérales.

La participation citoyenne représente le socle d'une démocratie saine. Nous pouvons être fiers de vivre dans une société dans laquelle les citoyens peuvent choisir librement et pacifiquement leurs représentants élus. La FCSQ invite les citoyennes et les citoyens à exercer ce droit en grand nombre, en ce jour d'élections fédérales.

Les élu.e.s scolaires saluent également les nombreuses activités démocratiques et d'éducation à la citoyenneté ayant eu lieu ces dernières semaines dans les écoles et dans les centres de formation du Québec. Cette mission de sensibilisation à la vie citoyenne fait assurément partie de la mission de l'éducation publique pour le maintien et l'amélioration de notre démocratie.

Paradoxalement, la FCSQ s'inquiète de la volonté du gouvernement du Québec de retirer le droit de voter et de se présenter aux élections scolaires. En prétextant un faible taux de participation, alors qu'aucune mesure proposée pour l'améliorer n'a été acceptée par le gouvernement du Québec, il choisit d'abandonner un pan de notre système démocratique plutôt que de prendre ses responsabilités et de chercher à le maintenir, voire l'améliorer. Tout palier démocratique mérite respect et promotion.

À propos

La FCSQ regroupe la vaste majorité des commissions scolaires francophones du Québec ainsi que la Commission scolaire du Littoral. Les commissions scolaires sont des gouvernements locaux qui veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes grâce à l'engagement de quelque 120 000 employés. Elles offrent aussi des services efficaces et essentiels, notamment en matière de ressources humaines et de ressources matérielles et financières. De plus, les commissions scolaires ont la responsabilité de répartir équitablement les ressources entre leurs établissements et de rendre accessible, en tout temps, un transport scolaire sécuritaire.

