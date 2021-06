Les élèves et le personnel scolaire de la Nouvelle-Écosse bénéficieront d'améliorations apportées aux écoles de la province

HALIFAX, NS, le 2 juin 2021 /CNW/ - La santé et la sécurité des Canadiens sont des priorités absolues pour les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse. Les collectivités du Canada sont aux premières lignes de la pandémie de COVID-19 et ont besoin d'une aide immédiate pour assurer la sécurité et la fiabilité de leurs infrastructures publiques.

C'est pourquoi les gouvernements prennent des mesures décisives pour soutenir les familles, les entreprises et les collectivités, et continuent de regarder vers l'avenir pour voir ce qu'on peut faire de plus en cette période sans précédent.

Aujourd'hui, Andy Fillmore, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités et député d'Halifax, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et l'honorable Iain Rankin, premier ministre de la Nouvelle-Écosse, ont annoncé l'octroi d'un financement pour améliorer les écoles dans huit centres d'éducation de la Nouvelle-Écosse. L'honorable Derek Mombourquette, ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance, et député provincial de Sydney--Whitney Pier, Jaime Battiste, député de Sydney--Victoria, Mike Kelloway, député de Cape Breton-Canso, et Rafah DiCostanzo, députée provinciale de Clayton Park West, étaient aussi présents.

Le financement permettra de moderniser et d'améliorer des bâtiments scolaires en Nouvelle-Écosse. Ces améliorations comprennent le remplacement de fenêtres, la mise à niveau des systèmes de CVC, ainsi que des rénovations visant à créer de nouvelles salles de classe. Ces améliorations permettront d'accroître l'efficacité énergétique des écoles et de faire en sorte que les élèves et le personnel bénéficient d'un environnement d'apprentissage plus sûrs.

Le gouvernement du Canada investit plus de 20,5 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19 du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse alloue plus de 5 millions de dollars à ces projets.

Citations

« Le gouvernement du Canada prend des mesures énergiques et rapides pour protéger la santé et la sécurité de tous les Canadiens, pour stabiliser notre économie et pour soutenir les collectivités partout au pays. Les réparations et les améliorations apportées aux écoles de la Nouvelle-Écosse permettront d'offrir un environnement d'apprentissage plus sain et plus sûr aux élèves et au personnel. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

Andy Fillmore, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités et député d'Halifax, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« La Nouvelle-Écosse est une province en croissance et dynamique et nos écoles sont au cœur de nos communautés. Cet investissement important, qui va au-delà de réparations régulières, vont améliorer l'expérience scolaire et d'apprentissage pour nos élèves et notre personnel d'un bout à l'autre de la province. »

L'honorable Iain Rankin, premier ministre de la Nouvelle-Écosse

« Un investissement dans nos écoles et nos salles de classes est un investissement pour nos élèves, nos enseignants et notre personnel. En travaillant en partenariat avec le Gouvernement du Canada, nous améliorons des dizaines d'écoles en Nouvelle-Écosse, en faisant des améliorations et en créant des lieux d'apprentissages plus confortables. »

L'honorable Derek Mombourquette, ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. Afin de soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, un volet Résilience à la COVID-19 a été ajouté au Programme d'infrastructure Investir dans le Canada de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles.

de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles. Dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19, la part des coûts des projets d'infrastructure publique assumée par le fédéral est de 80 % dans les provinces et de 100 % dans les territoires et pour les projets destinés aux collectivités autochtones.

Pour soutenir les projets de petite envergure, on fournit jusqu'à 31 millions de dollars de financement fédéral existant dans le cadre de l'Initiative canadienne pour des collectivités en santé dans le but d'aider les collectivités à adapter les espaces et les services afin de répondre aux besoins immédiats et continus découlant de la COVID-19 au cours des deux prochaines années.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 888 millions de dollars dans 267 projets d'infrastructure en Nouvelle-Écosse dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

Les élèves et le personnel scolaire de la Nouvelle-Écosse bénéficieront d'améliorations apportées aux écoles de la province

Un financement conjoint fédéral et provincial est alloué à des projets d'amélioration d'écoles en Nouvelle-Écosse dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada.

Le gouvernement du Canada investit plus de 20,5 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19 du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse alloue plus de 5 millions de dollars à ces projets.

Renseignements sur les projets :

Lieu Nom du projet Renseignements sur le projet Financement fédéral Financement provincial Annapolis, Berwick, Kings, Middleton; Windsor Rénovation, réparation et modernisation des écoles de l'AVRCE Amélioration des fenêtres, du bâtiment et du système de CVC pour plusieurs écoles du Centre régional d'éducation de la vallée d'Annapolis (AVRCE) afin d'améliorer l'efficacité énergétique et les bâtiments scolaires pour les élèves et le personnel. Les emplacements du projet sont les suivants : 1. École primaire Dwight Ross 2. École primaire de Port Williams 3. École élémentaire Annapolis East 4. École intermédiaire Evangeline 5. École primaire de Windsor 6. École Berwick et de district 7. École secondaire régionale de Middleton 8. Centre d'éducation de Highbury 9. École de Kingston et de district 3 272 000 $ 818 000 $ Amherst, Colchester, Cumberland, East Hants, Brookfield Rénovation, réparation et modernisation des écoles du CCRCE Amélioration des fenêtres, du bâtiment et du système de CVC pour plusieurs écoles du Centre central d'éducation de Chignecto (CCRCE) afin d'améliorer l'efficacité énergétique et les bâtiments scolaires pour les élèves et le personnel. Les emplacements du projet sont les suivants : 1. Centre d'éducation Riverside 2. École primaire Parrsboro 3. École primaire Scotsburn 4. École primaire du district d'Enfield 5. Centre éducatif McCulloch 6. École secondaire régionale d'Amherst 7. École primaire Cyrus Eaton 8. École primaire Valley 9. École consolidée de West Pictou 10. E.B Chandler Junior High 11. École primaire Hilden 2 784 000 $ 696 000 $ Bridgewater, Chester, Mahone Bay, Queens Rénovation, réparation et modernisation des écoles du SSRCE Amélioration des fenêtres, du bâtiment et du système de CVC pour plusieurs écoles du Centre régional d'éducation de la Rive-Sud (SSRCE) afin d'améliorer l'efficacité énergétique et les bâtiments scolaires pour les élèves et le personnel. Les emplacements du projet sont les suivants : 1. École consolidée Aspotogan 2. École communautaire de Bayview 3. École secondaire Bridgewater JR 4. École primaire West Northfield 5. École communautaire de North Queens, installation de traitement de l'air 6. Académie Bluenose 7. École primaire du district de Chester 1 596 000 $ 399 000 $ Cap-Breton, Clare, Halifax, Lunenburg Rénovation, réparation et modernisation des écoles du CSAP Amélioration des fenêtres, du bâtiment et du système de CVC pour plusieurs écoles du Conseil scolaire acadien provincial (CSAP) afin d'améliorer l'efficacité énergétique et les bâtiments scolaires pour les élèves et le personnel. L'un des volets (École Rive-Sud) comprend également la rénovation de l'espace intérieur afin de créer trois nouvelles salles de classe. Les emplacements du projet sont les suivants : 1. Centre scolaire de la Rive-Sud 2. École secondaire de Clare 3. École Grand Portage 4. École Beaux-Morais 5. Centre scolaire Étoile de l'Acadie 6. École Grand-Portage 2 976 000 $ 744 000 $ Cap-Breton, Victoria Rénovation, réparation et modernisation des écoles du CBVRCE Amélioration des fenêtres, du bâtiment et du système de CVC pour plusieurs écoles du Centre régional d'éducation du Cap-Breton Victoria (CBVRCE) afin d'améliorer l'efficacité énergétique et les bâtiments scolaires pour les élèves et le personnel. Les emplacements du projet sont les suivants : 1. Améliorations à l'échelle du centre de la surveillance et du contrôle des systèmes de CVC et d'automatisation des bâtiments 2. Académie de Baddeck 3. École primaire Cusack 4. École élémentaire Bras d'Or 5. Whitney Pier Memorial 3 456 000 $ 864 000 $ Antigonish, Inverness, Antigonish Rénovation, réparation et modernisation des écoles du SRCE Amélioration des fenêtres, du bâtiment et du système de CVC pour plusieurs écoles du Centre régional d'éducation du détroit (SRCE) afin d'améliorer l'efficacité énergétique et les bâtiments scolaires pour les élèves et le personnel. Les principaux sites du projet comprennent : 1. École secondaire régionale Dr. J.H Gillis 2. Centre d'éducation et de loisirs de la région du Strait 3. École Pleasant Bay 1 200 000 $ 300 000 $ Halifax Rénovation, réparation et modernisation des écoles de HRCE Amélioration des fenêtres, du bâtiment et du système de CVC pour plusieurs écoles du Halifax Region Centre for Education (HRCE) afin d'améliorer l'efficacité énergétique et les bâtiments scolaires pour les élèves et le personnel. Les travaux comprennent également des mises à niveau du système de CVC pour les salles de classe mobiles existantes. Les principaux emplacements du projet sont les suivants : 1. École secondaire d'Auburn Drive 2. École primaire de Richton Park 3. École secondaire Halifax West 4. École Oceanview; 5. École Oxford; 6. École primaire de Talahassee; 7. École Admiral Westphal; 8. École secondaire du district de Cole Harbour; 9. École primaire Elizabeth Sutherland; 10. Centre d'éducation Forsyth; 11. École primaire Inglis Street; 12. École primaire Joseph Howe; 13. École Harbourview 3 900 000 $ 975 000 $ Queens, Yarmouth Rénovation, réparation et modernisation des écoles de TCRCE Amélioration des fenêtres, du bâtiment et du système de CVC pour plusieurs écoles du Centre régional d'éducation Tri-County (TCRCE) afin d'améliorer l'efficacité énergétique et les bâtiments scolaires pour les élèves et le personnel. 1 380 000 $ 345 000 $

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/covid-19-resilience-fra.html

Initiative canadienne pour des collectivités en santé :

https://www.infrastructure.gc.ca/chci-iccs/index-fra.html

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/carte

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Nouvelle-Écosse

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-ns-fra.html

www.infrastructure.gc.ca