Les plus récents ajouts à la gamme d'électroménagers intégrés de luxe se caractérisent par une conception épurée et une sophistication audacieuse.

TORONTO, le 22 oct. 2024 /CNW/ - Signature Kitchen Suite poursuit sa tradition de technologie de pointe et d'innovation en harmonie avec la nourriture avec la mise en marché au Canada des électroménagers de sa série Transitional 2024. Plus récents ajouts à la gamme d'électroménagers de luxe, ces appareils intégrés établissent la norme en matière de conception intemporelle et intègrent les dernières innovations culinaires pour offrir un style de vie gastronomique raffiné.

Sophistication audacieuse avec la nouvelle série Transitional

Signature Kitchen Suite lance la série Transitional au Canada, renforçant ainsi son engagement en faveur d’une conception de luxe et de l’innovation en harmonie avec la nourriture. (Groupe CNW/LG Electronics, Inc.)

La série Transitional marque un ajout important à la gamme Signature Kitchen Suite. Elle a été créée pour répondre à l'intérêt grandissant des consommateurs pour des cuisines de style transitionnel et contemporain. Ces électroménagers présentent un aspect chic et minimaliste grâce à un revêtement en acier inoxydable satiné, ainsi qu'une finition élégante, veloutée et mate qui rehausse véritablement l'esthétique d'une cuisine de luxe. Dans un souci de conception élégante, les appareils de cette gamme sont munis de poignées plus minces pour remplacer les boutons de commande conventionnels.

Des expériences culinaires enrichies pour des modes de vie et des espaces culinaires diversifiés

Les nouveaux fours muraux Signature Kitchen Suite ont reçu trois prix Red Dot dans la catégorie Best of the Best (meilleurs des meilleurs) et sont munis de la technologie Gourmet AIMC, qui reconnaît les aliments et propose automatiquement jusqu'à dix délicieuses recettes. Prenant en charge le Wi-Fi, la caméra haute définition Gourmet AIMC vous permet de voir à distance l'intérieur du four en temps réel depuis votre appareil intelligent. Vous pouvez enregistrer des vidéos accélérées, prendre des photos et même les partager en ligne. La technologie Gourmet AIMC gagne davantage en intelligence avec les mises à jour de ThinQ UP de LG, qui améliorent continuellement la reconnaissance des aliments pour des résultats de cuisson encore meilleurs.

Le four mural double à cuisson combinée à la vapeur Steam-Combi de 30 po (SKSDV3012MT) assure une cuisson précise dans une conception chic et épurée. La puissance innovante du système de convection Steam-CombiMC offre une cuisson rapide et uniforme, en utilisant les propriétés naturelles de la vapeur pour aider à préserver le goût, la texture et l'apparence des aliments. Ne nécessitant pas de préchauffage, le mode Vapeur sous vide du four permet de cuisiner de délicieux plats moelleux et tendres à l'intérieur, et croustillants et feuilletés à l'extérieur. Ce modèle combine commodité et flexibilité en vous permettant de surveiller la cuisson depuis n'importe quel endroit grâce à une caméra intégrée et des commandes intelligentes Wi-Fi, alimentées par ThinQMD. Le nettoyage rapide facilite le lavage du four grâce à un cycle de dix minutes qui n'utilise que de l'eau. La porte GlideShutMC s'ouvre et se ferme en douceur et avec grâce, ajoutant un raffinement supplémentaire à la conception de luxe.

Le four mural combiné de 30 po Signature Kitchen Suite (SKSCV3012MT) allie la flexibilité d'un four à convection avec assistance à la vapeur à la commodité d'un four rapide pour une cuisson élevée à hauteur des yeux. Tout comme les autres modèles de la série Transitional, ce four combine les fonctions de cuisson à la vapeur Steam-Combi, de cuisson à convection et de cuisson sous vide. Ce modèle dispose également des modes micro-ondes et gril pour offrir une plus grande flexibilité. La fonction de cuisson rapide offre la vitesse d'un four à micro-ondes et la qualité attendue d'un four à convection grâce à l'éclairage halogène avancé, la fibre de carbone, le chauffage par convection et la technologie infrarouge qui élimine le besoin de préchauffage. La cuisson rapide s'accompagne d'un lavage tout aussi performant grâce à la fonction de nettoyage rapide. Le four est également muni d'une caméra intégrée et de commandes intelligentes Wi-Fi, alimentées par ThinQMD.

Enfin, le four mural simple à cuisson combinée à la vapeur Steam-Combi de 30 po (SKSSV3011MT) offre la même puissance de cuisson, mais dans un format compact. Cet appareil simple combine également les fonctions de cuisson à la vapeur Steam-Combi, de cuisson à convection et de cuisson sous vide pour des capacités de cuisson accrues. Comme les autres modèles de la gamme, l'appareil est muni d'une caméra intégrée et de commandes intelligentes Wi-Fi, alimentées par ThinQMD, de la porte GlideShutMC et de la fonction de nettoyage rapide.

Un nettoyage puissant et suffisamment doux pour les verres à pied fragiles

Le lave-vaisselle en acier inoxydable QuadWashMC Pro PowerSteamMD (SKSDW2411T) allie la puissance QuadWashMC à l'élégance intemporelle de la conception en acier inoxydable de la série Transitional. La technologie Dynamic Heat Dry fait circuler de l'air chaud dans le lave-vaisselle afin d'assurer un séchage plus rapide et plus complet1, ce qui permet d'obtenir une vaisselle étincelante et prête à être mise sur la table dès sa sortie du lave-vaisselle. Cet appareil offre des performances améliorées : cycle de lavage et de séchage en une heure, système PowerSteamMD 2 Plus, qui offre une flexibilité et une commodité exceptionnelles, et possibilité d'y placer une grande variété d'assiettes et de plats. Il est également possible d'utiliser ce modèle à distance grâce aux commandes intelligentes intégrées Wi-Fi, alimentées par ThinQMD.

Une approche élégante et minimaliste pour les panneaux et les poignées Transitional

Épurées, minces et faciles à saisir, les poignées en acier inoxydable de la série Transitional apportent un raffinement moderne aux cuisines contemporaines. Ces électroménagers sont également prêts à recevoir un panneau, et leurs couleurs peuvent être agencées avec les armoires existantes pour un aspect véritablement intégré. Vous pouvez ainsi créer une cuisine qui incarne votre style personnel tout en répondant à vos besoins culinaires.

Signature Kitchen Suite s'engage à fournir aux Canadiens une vaste gamme d'électroménagers haut de gamme qui incarnent le raffinement et la sophistication, rehaussant la cuisine grâce à une conception de luxe et à des performances améliorées. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la série Transitional et les autres produits haut de gamme de Signature Kitchen Suite, veuillez consulter le site https://www.signaturekitchensuite.com/ca-fr.

À propos de Signature Kitchen Suite

Signature Kitchen Suite apporte une innovation dans le marché des électroménagers intégrés de luxe pour la cuisine, dotés de technologies de pointe qui offrent plus de polyvalence dans la préparation de repas inégalés, avec un respect pour la nourriture à tous les égards. Marque de luxe du chef de file mondial du marché des électroménagers, LG Electronics, Signature Kitchen Suite accueille une nouvelle génération de chefs à domicile TechnicureanMC avant-gardistes, alliant leur passion pour la cuisine à leur goût pour l'innovation. Mettant en vedette la première cuisinière sous vide intégrée, les électroménagers polyvalents et performants de Signature Kitchen Suite offrent l'expérience suprême en matière de cuisson précise. Visitez le site www.signaturekitchensuite.com/ca-fr ou suivez la marque sur les canaux sociaux @SKSappliances_canada.



1 Par rapport à notre technologie QuadWash standard.

2 Les lave-vaisselle PowerSteam certifiés par NSF permettent de réduire le nombre de bactéries d'au moins 99,999 % avec le cycle vapeur.

