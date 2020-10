GATINEAU, QC, le 27 oct. 2020 /CNW/ -

Des élections partielles ont eu lieu dans Toronto -Centre et York -Centre le lundi 26 octobre 2020.

-Centre et -Centre le lundi 26 octobre 2020. Selon les données préliminaires fournies par les bureaux de vote, 43 261 Canadiens ont voté, ce qui représente un taux de participation de 31 % dans Toronto -Centre et de 25,6 % dans York -Centre. Ces pourcentages ne tiennent pas compte des électeurs qui se sont inscrits le jour de l'élection.

-Centre et de 25,6 % dans -Centre. Ces pourcentages ne tiennent pas compte des électeurs qui se sont inscrits le jour de l'élection. Environ :

14 142 électeurs ont voté par anticipation entre le vendredi 16 et le lundi 19 octobre;



29 119 électeurs ont voté le jour de l'élection.

Ces deux élections partielles sont les premiers scrutins conduits par Élections Canada pendant la pandémie de COVID-19.

« Je tiens à souligner les efforts déployés par les directrices du scrutin et les travailleurs électoraux dans Toronto-Centre et York-Centre pour tenir une élection sécuritaire », a déclaré le directeur général des élections, Stéphane Perrault. « Je remercie également les électeurs d'avoir respecté les nouveaux protocoles que nous avons mis en place. Nous tirerons des leçons de cette expérience et continuerons de préparer la tenue de la prochaine élection générale. »

Élections Canada est un organisme indépendant et non partisan qui relève directement du Parlement.

Abonnez-vous à notre service de nouvelles à elections.ca.

SOURCE Elections Canada

Renseignements: Élections Canada - Relations avec les médias, [email protected]

Liens connexes

http://www.elections.ca