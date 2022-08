Les élections générales provinciales sont déclenchées

QUÉBEC, le 28 août 2022 /CNW Telbec/ - Des élections générales auront lieu au Québec le 3 octobre prochain. Le directeur général des élections, M. Pierre Reid, veillera à organiser ces élections et à en assurer l'intégrité.

Période de mise en candidature

Les candidates et candidats dans les 125 circonscriptions électorales seront connus à l'issue de la période de mise en candidature, qui se déroulera du 30 août au 17 septembre. Ces candidatures proviendront notamment des partis politiques autorisés; des candidates et candidats indépendants s'y ajouteront.

La liste des personnes candidates sera mise à jour sur le site Web d'Élections Québec au fil de l'acceptation des déclarations de candidature.

Trouver sa circonscription

Les électrices et les électeurs peuvent facilement trouver leur circonscription sur le site Web d'Élections Québec en y entrant leur adresse. Au cours des prochaines semaines, ils recevront également, par la poste, un avis d'inscription sur la liste électorale. Il précisera notamment dans quelle circonscription ils voteront.

La carte électorale du Québec est la même que celle utilisée lors des dernières élections générales, tenues le 1er octobre 2018. La circonscription de Bourget change toutefois de nom pour Camille-Laurin, une situation exceptionnelle qui découle d'une disposition de la Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français, adoptée par l'Assemblée nationale en mai 2022.

Accès élargi au vote par correspondance

Afin de faciliter l'exercice du droit de vote dans le contexte de la transmission de la COVID-19, l'accès au vote par correspondance a été élargi à deux groupes d'électrices et d'électeurs :

Les personnes plus à risque de développer des complications en cas de contamination à la COVID-19 en raison de leur état de santé, soit les personnes atteintes de maladies chroniques ou ayant un système immunitaire affaibli;

Les personnes en situation d'isolement en raison de la COVID-19.

Les électeurs à risque de développer des complications peuvent commander une trousse de vote par correspondance dès aujourd'hui et jusqu'au 25 septembre. Les électeurs en isolement en raison de la COVID pourront demander une trousse de vote à compter du 12 septembre et jusqu'au 3 octobre, avant 20 h. Toutes les informations à ce sujet se trouvent sur le site Web d'Élections Québec.

Expédition imminente des trousses de vote hors Québec

Les trousses de vote des électrices et des électeurs déjà inscrits au vote hors Québec seront envoyées au cours des prochains jours. La rapidité d'expédition s'impose, compte tenu du temps nécessaire pour leur arrivée à destination et pour leur retour.

Les électrices et les électeurs qui seront à l'étranger lors des jours de vote peuvent demander à voter de l'extérieur du Québec jusqu'au 14 septembre.

Travailler aux élections

Au cours de la période électorale, Élections Québec devra embaucher et former près de 50 000 personnes. Les personnes intéressées à travailler lors de ces élections peuvent postuler en ligne dès maintenant.

Nouveauté cette année : les jeunes de 16 et 17 ans peuvent travailler aux élections pour la première fois. C'est une belle occasion, pour eux, de se familiariser de près avec le processus électoral en venant prêter main-forte à notre démocratie.

Dernières élections provinciales en bref

En 2018, lors des dernières élections provinciales :

Près de 6,2 millions d'électrices et d'électeurs étaient inscrits sur la liste électorale.

Les déclarations de candidature de 940 personnes avaient été acceptées. Dix-huit partis politiques avaient présenté des personnes candidates et vingt et une personnes s'étaient présentées à titre indépendant.

Le 1 er octobre 2018, près de 21 000 urnes se trouvaient dans plus de 3 000 lieux de vote.

octobre 2018, près de 21 000 urnes se trouvaient dans plus de 3 000 lieux de vote. Le taux de participation avait été de 66,45 %. Pas moins de 27,26 % des électrices et des électeurs avaient exercé leur vote par anticipation.

À propos d'Élections Québec

Élections Québec est une institution neutre et indépendante qui a pour mission d'assurer l'intégrité, la transparence et la fiabilité des élections et de promouvoir les valeurs démocratiques québécoises. Elle compte notamment sur les 125 directrices et directeurs du scrutin, déployés aux quatre coins du Québec, qui sont responsables d'organiser les élections dans les 125 circonscriptions électorales.

Notre site Web comporte une section pour les médias. En plus de nos communiqués, vous y trouverez des renseignements sur des sujets d'intérêt pour les journalistes, dont la diffusion des résultats électoraux et notre tout nouveau vocabulaire des élections.

