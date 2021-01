WINDSOR, ON, le 6 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Le 14 janvier prochain, les écoles élémentaires du Conseil scolaire catholique Providence (Csc Providence) ouvriront leurs portes de manière virtuelle afin d'accueillir leurs futurs élèves et leurs familles. Ce sera l'occasion pour les parents de visiter les écoles virtuellement et de se renseigner auprès des membres du personnel de l'école de leur quartier.

Cette soirée d'information permet entre autres de découvrir tous les avantages qu'offre une éducation catholique de langue française dispensée dans chaque école du Csc Providence. Cette visite virtuelle offre également la possibilité aux parents d'en apprendre davantage sur la future école que fréquentera leur enfant, de s'informer sur les programmes d'études et les activités parascolaires ainsi que de poser leurs questions en direct en vidéoconférence.

Pourquoi choisir une école catholique de langue française?

Un bilinguisme de haut niveau et durable

Tous les élèves qui fréquentent les écoles catholiques de langue française sont réellement bilingues à la fin de leurs études. Les écoles offrent un environnement 100 % francophone qui permet aux élèves d'envisager des études ou emplois futurs en anglais ou en français, grâce à une maîtrise du bilinguisme et aux liens étroits qu'ils tissent avec la communauté franco-ontarienne.

Une excellence académique à l'avant-plan

Les écoles catholiques du Csc Providence dispensent un programme axé sur la réussite et l'encadrement de chaque enfant pour des résultats nettement supérieurs à la moyenne des tests provinciaux. Avec un taux de diplomation de 93,3 %, le Csc Providence se classe au premier rang parmi tous les conseils scolaires francophones et anglophones du Sud-Ouest de l'Ontario !

Des valeurs catholiques essentielles

L'enseignement offert est ancré dans une vision catholique de partage, de bienveillance et d'ouverture sur le monde afin de développer un réel respect de soi, de son entourage et son prochain. Ces valeurs animent l'ensemble des écoles catholiques du Csc Providence.

Des programmes à la carte

Plusieurs écoles du Csc Providence offrent des programmes spécialisés, tels que l'Académie des habiletés Hockey Canada et les programmes de la Majeure haute spécialisation (MHS) en affaires, santé et bien-être, fabrication, sports, hôtellerie et tourisme, transport, agriculture, construction et technologies de l'information et des communications (TIC).

Le Csc Providence, c'est l'allié des parents par excellence ! Le 14 janvier prochain, les parents sont invités à participer la visite virtuelle de l'école que fréquentera leur enfant et qui propulsera ce dernier vers l'atteinte de ses plus hautes aspirations!

Pour prendre part à la visite virtuelle de l'école élémentaire de leur choix, les parents doivent préalablement réserver leur place au site Internet dédié : MonEcoleFrancaise.ca. Un lien de confirmation avec les accès pour la visite leur est acheminé par la suite.

Les parents peuvent suivre les activités du Csc Providence sur son site Internet, sur facebook.com/cscprovidence, sur Twitter @cscprovidence et sur Instagram @cscprovidence.

Le Conseil scolaire catholique Providence accueille près de 10 000 élèves, au sein de ses 30 écoles : 23 écoles élémentaires et sept écoles secondaires établies sur un territoire de plus de 28 819 km2 qui s'étend de Windsor à Woodstock et inclut les régions de Grey-Bruce et de Huron-Perth. Notre grand réseau d'écoles catholiques de langue française permet à chaque élève de se sentir membre d'une grande communauté scolaire francophone fondée sur la foi et de bénéficier d'une éducation de première qualité, dans un environnement d'apprentissage riche, équitable et inclusif.

SOURCE Conseil scolaire catholique Providence

Renseignements: Source : Lyne Cossette, Agente de communications, Tél : 519-948-9227, poste 266, [email protected] | facebook.com/cscprovidence | @cscprovidence