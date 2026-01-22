Les voyageurs canadiens obtiennent un coup de pouce instantané dans trois centres de villégiature du centre-ville de Las Vegas

LAS VEGAS, le 22 janv. 2026 /CNW/ -- Les voyages aux États-Unis étant aujourd'hui beaucoup plus chers pour les Canadiens compte tenu des taux de change, les hôtels du centre-ville de Las Vegas Circa Resort & Casino , le D Las Vegas et le Golden Gate Hotel & Casino mettent en place la nouvelle formule « At Par » (Au pair) et accepteront les dollars canadiens au même titre que les dollars américains pour certaines offres de jeux, d'hôtels et de boissons jusqu'au 31 août 2026.

L'initiative propose à tous les voyageurs et résidents du Canada un avantage financier immédiat, éliminant les inquiétudes liées au change et faisant du centre-ville de Las Vegas une destination prisée axée sur la valeur, l'accessibilité et l'équité.

Dans le cadre du programme At Par (Au pair), les clients canadiens admissibles reçoivent une valeur de 1 $ US par dollar canadien dépensé, quel que soit le taux de change quotidien. Proposé dans ces trois établissements du centre-ville de Las Vegas, cette formule lève l'un des plus grands obstacles financiers aux voyages d'agrément aux États-Unis et permet aux visiteurs canadiens de ne penser qu'à ce pour quoi ils sont venus : le divertissement, l'hospitalité et le plaisir.

« Le Canada ayant toujours fait partie de mon histoire, je ressens un lien profond avec nos visiteurs canadiens ici, à Las Vegas », a déclaré Derek Stevens, propriétaire et PDG du Circa, du D et du Golden Gate. « Mon père a étudié à l'Université de Toronto, et j'ai grandi à Grosse Pointe, dans le Michigan, où nous pouvions voir Windsor, de l'autre côté de la rivière Détroit, depuis chez nous. En grandissant, nous pouvions littéralement entendre le Canada, surtout pendant les matchs des Blue Jays, et cela m'est resté. J'ai adoré fréquenter des endroits comme le Tunnel Bar-B-Q, Don Cherry's et Tim Hortons, et ma passion pour le hockey est l'une des raisons pour laquelle nous avons créé le BarCanada au centre-ville pour célébrer cette culture toute l'année. Ma façon d'accueillir nos amis canadiens est le fruit de ces expériences. La formule At Par a vocation à faire perdurer ce lien qui nous unis et lever les obstacles inutiles, à faire en sorte que les visiteurs canadiens se sentent aussi bien accueillis au centre-ville qu'ils l'ont toujours été, sans se soucier des taux de change, des conditions en petits caractères ou des comptes d'apothicaire ».

Comment les clients canadiens peuvent-ils profiter du programme At Par :

Offres de jeux : les clients canadiens peuvent racheter jusqu'à 500 $ CA dans les machines à sous promotionnelles à la pleine valeur en dollars américains, en se rendant au Club One au Circa, au D ou au Golden Gate et en présentant un passeport canadien valide ou une pièce d'identité émise par le gouvernement.

les clients canadiens peuvent à la pleine valeur en dollars américains, en se rendant au Club One au Circa, au D ou au Golden Gate et en présentant un passeport canadien valide ou une pièce d'identité émise par le gouvernement. Offres hôtelières : les clients canadiens séjournant au Circa, au D ou au Golden Gate recevront le tarif au pair à l'arrivée, en payant le montant indiqué en dollars américains directement en dollars canadiens, sans appliquer de taux de change. La citoyenneté canadienne doit être prouvée par un passeport valide ou une pièce d'identité officielle.

les clients canadiens séjournant au Circa, au D ou au Golden Gate recevront le à l'arrivée, en payant le montant indiqué en dollars américains directement en dollars canadiens, sans appliquer de taux de change. La citoyenneté canadienne doit être prouvée par un passeport valide ou une pièce d'identité officielle. Offres de boissons : le programme At Par s'étend également à certains débits de boissons, y compris le BarCanada au D Las Vegas, bar sportif qui diffuse des matchs de hockey du Canada, ainsi que le Overhang au Circa et le Bar Prohibition! au Golden Gate. Les clients canadiens admissibles peuvent payer leurs boissons au pair plusieurs fois par visite après vérification de leur identité canadienne.

À l'approche de la haute saison des voyages estivaux et d'un calendrier sportif international chargé, le programme At Par souligne que le centre-ville de Las Vegas continue d'attirer les voyageurs canadiens grâce à des expériences attrayantes et axées sur la valeur. Les clients canadiens ne sont pas obligés de séjourner au Circa, au D ou au Golden Gate pour bénéficier de cette promotion.

