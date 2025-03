TORONTO, le 4 mars. 2025 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM) a annoncé aujourd'hui que les documents de son assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires prévue le jeudi 3 avril 2025 à 9 h 30, heure avancée de l'Est (HAE), sont maintenant disponibles, y compris la Circulaire de sollicitation de procurations par la direction de 2025.

Assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires

Notre assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires de 2025 aura lieu en personne et par webdiffusion en direct. La participation en personne à l'assemblée est ouverte aux actionnaires inscrits, aux propriétaires réels et aux fondés de pouvoir dûment nommés. Les actionnaires et les fondés de pouvoir peuvent également participer par l'entremise de la webdiffusion en direct ou se joindre à notre téléconférence pour écouter l'assemblée (mais il ne sera pas possible de voter par téléphone).

Toutes les autres personnes intéressées sont invitées à assister à l'assemblée par l'entremise de la webdiffusion en direct.

Quand : Jeudi 3 avril 2025 à 9 h 30 (HAE)

Jeudi 3 avril 2025 à 9 h 30 (HAE) En personne : Place de la Banque CIBC, 81, rue Bay, Toronto, Ontario (offert aux actionnaires inscrits, aux actionnaires bénéficiaires et aux fondés de pouvoir dûment nommés)

Place de la Banque CIBC, 81, rue Bay, (offert aux actionnaires inscrits, aux actionnaires bénéficiaires et aux fondés de pouvoir dûment nommés) Webdiffusion en direct : Connectez-vous à https://cibcvirtual.com/agm2025 au moins 15 minutes avant le début de l'assemblée.

Connectez-vous à https://cibcvirtual.com/agm2025 au moins 15 minutes avant le début de l'assemblée. Par téléphone : Anglais - 416 340-2217 (local) ou 1 800 806-5484 (sans frais au Canada et aux États-Unis), code d'accès 7053922# Français - 514 392-1587 (local) ou 1 800 898-3989 (sans frais au Canada et aux États-Unis), code d'accès 9040336 #



Nous invitons les actionnaires à voter avant l'assemblée selon l'une des méthodes décrites dans la Circulaire de sollicitation de procurations par la direction (disponible à l'adresse www.meetingdocuments.com/TSXT/cibc) et le formulaire de procuration ou d'instruction de vote. Les actionnaires qui ont des questions peuvent communiquer avec l'agent de transferts de la Banque CIBC, la Société de fiducie TSX au 1 866 751-6315 (sans frais au Canada et aux États-Unis) ou au 416 682-3860 (ailleurs dans le monde).

En prévision de l'assemblée, nous encourageons également les actionnaires à soumettre leurs questions à l'intention de notre conseil d'administration et de la direction par courriel au secrétaire général à [email protected] ou par la poste à la Division du secrétaire général de la Banque CIBC, 81, rue Bay, Place de la Banque CIBC, 20e étage, Toronto (Ontario) M5J 0E7.

Documents de l'assemblée

Les documents de l'assemblée de la Banque CIBC ont été déposés auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et de la U.S. Securities and Exchange Commission. La distribution aux actionnaires des documents de l'assemblée commence aujourd'hui. Vous pouvez également y accéder en ligne :

Les actionnaires peuvent obtenir gratuitement une version imprimée de la Circulaire de sollicitation de procurations par la direction ou du rapport annuel en communiquant avec notre agent de transfert, la Société de fiducie TSX, au moyen de l'une des méthodes décrites dans la Circulaire de sollicitation de procurations par la direction.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une institution financière nord-américaine de premier plan qui compte 14 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et de Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC à l'adresse https://www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html.

Renseignements additionnels : Jason Patchett, Relations avec les investisseurs, Banque CIBC, 416 980-8691, [email protected]; Erica Belling, Communications financières et Communications avec les investisseurs, Banque CIBC, 416 594-7251, [email protected]; Tom Wallis, Relations avec les médias, Banque CIBC, 416 980-4048, [email protected]