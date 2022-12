Les dix premières bourses Action climatique décernées

QUÉBEC, le 13 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Le Comité consultatif sur les changements climatiques (Comité) et les Fonds de recherche du Québec (FRQ) sont heureux d'annoncer les résultats du premier concours du programme des bourses Action climatique.

Dix bourses, d'une valeur de 12 000 $ chacune, ont été décernées à des étudiantes et étudiants de troisième cycle dans diverses disciplines. Leurs compétences dans le domaine de la lutte contre les changements climatiques seront mises à contribution au cours des prochains mois pour soutenir le Comité dans son rôle de conseiller du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs. De plus, ces bourses favoriseront l'émergence d'une relève professionnelle accomplie qui contribuera à faire face aux grands défis des politiques et de l'action climatiques au Québec.

Le Comité et les FRQ félicitent les récipiendaires :

Charles Breton (Université Laval ) - Scénarios québécois d'atténuation des impacts du bâtiment basés sur les matériaux;

(Université Concordia) - Un prédicteur énergétique interactif robuste pour révolutionner l'adaptation des bâtiments à l'ère du changement climatique; Guillaume Proulx (Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue) - Évaluation et atténuation du risque de feu de forêt en Eeyou Istchee Baie-James;

(Université ) - Évaluation de la capacité du système de formation des métiers de la construction du Québec à répondre aux besoins de développement des compétences qui sont nécessaires pour la construction et la rénovation de bâtiments écoénergétiques; Charles Guay-Boutet (Université McGill) - Taux de retour énergétique et rendement financier : vers un nouvel indicateur pour la finance durable;

(Université de Montréal) - Instruments financiers et mise en œuvre du développement durable : leçons et solutions de l'administration publique québécoise; Pascal Genest-Richard (Université Laval ) - Analyse des entreprises d'élevage alternatif au Québec : une perspective agroécologique;

(Université Concordia) - Renforcer le pouvoir de la clientèle pour assurer la transition énergétique du Québec; Adam Yousfi (École de technologie supérieure) - Supporter l'économie circulaire en construction grâce à l'approche du coût global;

Les FRQ et le Comité tiennent à remercier toutes les étudiantes et tous les étudiants qui ont présenté leur candidature. Le prochain appel à candidatures dans le cadre du programme des bourses Action climatique sera lancé en 2023.

À propos du Comité consultatif sur les changements climatiques

Le Comité consultatif sur les changements climatiques est un organisme permanent et indépendant qui a pour mission de conseiller le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs sur les orientations, les programmes, les politiques et les stratégies à mettre en place dans la lutte contre les changements climatiques, en tenant compte de l'évolution des connaissances scientifiques et technologiques ainsi que des consensus scientifiques.

À propos des Fonds de recherche du Québec

Les Fonds de recherche du Québec ont pour mission de soutenir et promouvoir l'excellence de la recherche et la formation de la relève en sciences naturelles, mathématiques, génie, santé, sciences sociales et humaines, arts et lettres, afin de stimuler le développement des connaissances et l'innovation.

