Les diètes pour animaux à base de viande crue - Les médecins vétérinaires dénoncent un manque flagrant d'information sur les risques

SAINT-HYACINTHE, QC, le 28 avril 2023 /CNW/ - L'Ordre des médecins vétérinaires du Québec demande aux instances d'agir pour que les propriétaires d'animaux soient mieux informés sur les risques en lien avec l'alimentation à base de viande crue et que cette industrie soit mieux réglementée, minimalement dans ses devoirs d'information.

L'Ordre n'est pas surpris de lire les résultats de l'enquête menée par la Direction de la vigie sanitaire rapportés dans le dernier Flash Vigie du ministère de la Santé et des Services sociaux. Plusieurs cas de multirésistance antibiotique associés à Salmonella enterica sont en lien avec des foyers où vivent des chiens alimentés avec des ingrédients à base de viande crue. L'Ordre partage son inquiétude depuis plusieurs années quant à cette sorte de diète et s'est positionné clairement sur les dangers qu'elle entraine chez l'humain.

Il est plus que temps que les personnes qui vendent ce type d'alimentation se responsabilisent ou qu'on les encadre. « Il est nécessaire de conscientiser les propriétaires d'animaux pour protéger les personnes vulnérables, surtout celles qui sont immunosupprimées ou les jeunes enfants. C'est malheureux qu'on se rende au point où des personnes sont gravement malades pour que ce sujet soit pris au sérieux. Dans un contexte de résistances aux antibiotiques, c'est d'autant plus inquiétant », résume le Dr Gaston Rioux, président de l'Ordre. Rappelons que selon l'enquête du ministère, parmi les dix-sept cas répertoriés, neuf étaient de jeunes enfants de moins de deux ans.

Les médecins vétérinaires sont bien informés et contribuent déjà activement à démystifier les risques auprès de leur clientèle. « Les vétérinaires ont un devoir de neutralité quand ils conseillent un client. Ils sont tenus au respect de leur code de déontologie, sont dans l'obligation de s'appuyer sur la science et ont un devoir de protection du public. C'est toujours préférable d'en parler avec son médecin vétérinaire avant de suivre les conseils d'une personne qui n'a pas de formation en santé animale, qui n'est pas encadrée par un ordre professionnel et qui n'est pas en mesure d'évaluer les risques que l'alimentation ou une autre approche peut avoir sur la santé de son animal ou sur sa propre santé », renchérit le Dr Rioux.

Pour permettre aux propriétaires d'animaux d'être mieux informés, l'Ordre invite les professionnels de tous les milieux de la santé ainsi que les médias à contribuer à la sensibilisation et à l'éducation du grand public afin d'éviter d'autres cas. L'Ordre a publié une position claire sur le sujet sur son site Web et une foire aux questions est également disponible. Outre la Salmonella, les données actuelles de la science médicale démontrent qu'un animal de compagnie consommant une diète à base de viande crue peut transmettre d'autres parasites et bactéries pathogènes que ce soit, par exemple, par les selles, les dents ou la langue.



La population peut également visiter la section « Conseils pour vos animaux » du site Web de l'Ordre pour connaître les précautions à prendre concernant l'alimentation de leurs animaux de compagnie ainsi que le site du Gouvernement du Québec qui suggère des règles d'hygiène plus précises pour la manipulation de la viande crue. « Dans l'éventualité où certaines personnes choisissent - malgré les risques - ce type d'alimentation pour leur animal, elles devraient redoubler de prudence, et ce, particulièrement en présence de jeunes enfants ou d'autres personnes à la santé plus fragile. Certains choix ne sont pas sans conséquences quand il est question de protéger nos proches », conclut le Dr Rioux.

À propos de l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec

L'Ordre des médecins vétérinaires du Québec est un organisme, constitué en vertu du Code des professions du Québec et de la Loi sur les médecins vétérinaires, qui regroupe plus de 2 750 médecins vétérinaires au Québec. Son mandat est d'assurer la protection du public en faisant la promotion d'une médecine vétérinaire de qualité qui vise l'amélioration du bien-être des animaux et le maintien de la santé publique. Pour plus d'information, visitez notre site Web : omvq.qc.ca.

SOURCE Ordre des médecins vétérinaires du Québec

Renseignements: Claude Grégoire, conseiller en communication, Ordre des médecins vétérinaires du Québec, Cellulaire : 514 569-4852, Bureau : 450 774-1427 # 241, [email protected]