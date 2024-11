Publication du premier portrait démographique de la profession vétérinaire au Québec - De nouvelles données pour mieux s'attaquer à la pénurie de médecins vétérinaires au Québec!

SAINT-HYACINTHE, QC, le 11 nov. 2024 /CNW/ - L'Ordre des médecins vétérinaires du Québec publie aujourd'hui son tout premier portrait démographique annuel de la profession vétérinaire au Québec. Un document qui fait un état de la situation sur la main-d'œuvre vétérinaire du Québec pour chaque domaine de pratique et chaque région; un outil inestimable pour assurer la relève et le maintien de ces services essentiels pour le public et les animaux.

Parmi les faits marquants, on y apprend, entre autres, que 1 121 médecins vétérinaires, sur les 2 701 actifs, ont effectué au moins un changement de lieu de pratique au cours des cinq dernières années. Ce qui représente 42 % des médecins vétérinaires qui ont changé d'employeurs, un chiffre significatif. « On sait bien que les gens restent de moins en moins longtemps dans le même emploi, ce ne sont pas juste les médecins vétérinaires, ceci dit, ça soulève certainement des questionnements auxquels la profession devra réfléchir dans les prochaines années pour assurer la relève et la rétention », commente le président de l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec, le Dr Gaston Rioux.

Certaines régions ont également perdu un nombre important de médecins vétérinaires au cours des cinq dernières années, leur différentiel d'arrivées-départs négatif est inquiétant puisque ce sont des régions où le bassin de médecins vétérinaires n'est déjà pas très élevé. Pensons à la Mauricie qui compte 17 médecins vétérinaires de moins qu'en 2019, à Chaudière-Appalaches qui en a perdu 10 ou, bien sûr, à la Côte-Nord qui se trouve complètement dépourvue avec quatre vétérinaires en moins.

Ce projet de portrait démographique découle d'une entente de collaboration avec le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), qui finance le projet, et s'inscrit dans les actions du Comité de travail sur la relève, le maintien et l'accès des services vétérinaires, un comité qui réunit le MAPAQ, l'Ordre, plusieurs associations vétérinaires et des représentants du public. Publié annuellement, ce rapport permettra de mieux suivre les besoins et les ressources vétérinaires au Québec. Il sera - par exemple - possible de savoir quelles régions sont les plus touchées par la pénurie de médecins vétérinaires, pour quels domaines de pratique le manque de relève est le plus criant ou quelle proportion de médecins vétérinaires d'une région pourrait prendre sa retraite dans les prochaines années. Ce sera un outil utile à l'Ordre, mais aussi à divers intervenants comme l'Université de Montréal, qui dispense la formation en médecine vétérinaire, les municipalités et les organismes de développement régional. Il permettra d'intervenir pour éviter des bris de services et mieux desservir la population.

« L'accessibilité aux services vétérinaires est un enjeu de premier plan pour l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec. Ce projet s'inscrit dans une foule d'actions entreprises pour permettre au plus grand nombre d'accéder plus facilement aux services d'un médecin vétérinaire. Mieux comprendre la situation et mesurer les besoins, c'est savoir d'où on vient pour mieux enligner nos actions - et ça - c'est une grande étape de franchie! », conclut avec enthousiasme le Dr Rioux.

À propos de l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec

L'Ordre des médecins vétérinaires du Québec est un organisme, constitué en vertu du Code des professions du Québec et de la Loi sur les médecins vétérinaires, qui regroupe près de 3 100 médecins vétérinaires au Québec. Son mandat est d'assurer la protection du public en faisant la promotion d'une médecine vétérinaire de qualité qui vise l'amélioration du bien‐être des animaux et le maintien de la santé publique.

SOURCE Ordre des médecins vétérinaires du Québec

Source : Madame Véronique Robert, Service des communications, Ordre des médecins vétérinaires du Québec, Tél. : 450 774-1427, poste 222, 1 800 267-1427, poste 222, Cell. : 514 791-4898