Les deux tiers des Canadiens se disent optimistes

Plus de 20 000 personnes dans 23 pays ont été interrogées, et les résultats ont été détaillés en fonction de la région géographique, du sexe, de l'emploi, de l'état matrimonial et du revenu. Malgré l'importante diversité, il semble que la majorité des populations dans le monde sont sur la même longueur d'onde en ce qui concerne les questions clés qui se posent pour l'avenir de la planète.

Le sondage a également révélé que les Canadiens croient fermement que les individus et les collectivités ont un rôle à jouer pour façonner l'avenir grâce à un plus grand partage des connaissances, ce qui montre que les gens sont prêts à unir leurs efforts pour relever les défis mondiaux urgents.

Plus optimistes que les autres

Les Canadiens occupent une place enviable sur l'échelle de l'optimisme, 62 % des répondants se considèrent comme optimistes, comparativement à la moyenne mondiale de 56 %. Plus précisément, les Canadiens de 40 ans et plus sont plus susceptibles de se dire optimistes (65 %) que ceux âgés de 18 à 39 ans (56 %).

Explorer l'avenir : la durabilité et la collaboration sont essentielles

La durabilité est un facteur important pour les Canadiens, qui l'emporte sur la technologie et la robotique. Près des trois quarts des répondants ont indiqué qu'ils aimeraient que les océans soient exempts de plastique (71 %), pouvoir bénéficier d'une architecture et d'une infrastructure durables (62 %) et voyager par des moyens qui ne génèrent pas d'émissions de carbone (58 %), plutôt que de profiter des technologies infonuagiques, des mégadonnées et de l'IA (22 %) d'ici 2050. De plus, 60 % des répondants aimeraient également avoir accès à des bâtiments zéro déchet ainsi qu'à un système de transport autonome et universel d'énergie propre.

Toutefois, les Canadiens ont émis des opinions partagées lorsqu'on leur a demandé si l'humanité était capable de lutter contre les changements climatiques. La moitié (50 %) des Canadiens est d'accord pour dire que les humains ont la capacité de résoudre la crise environnementale, tandis que la seconde moitié est en désaccord.

Le sondage a également révélé que les Canadiens accordent de l'importance à la collaboration et croient que l'acquisition de connaissances, l'apprentissage et l'accès à l'éducation (67 %), la collaboration au-delà des frontières et des cultures nationales (62 %) ainsi que la promotion de la tolérance et de l'inclusivité (54 %) sont des facteurs importants pour ouvrir de nouvelles perspectives. En particulier, 51 % des répondants ont indiqué que l'accès plus facile au savoir et l'éducation sont les deux moyens utilisés pour stimuler le développement économique au Canada.

Son Excellence Reem Al Hashimy, ministre d'État et directrice générale de l'Expo 2020 de Dubaï a déclaré : « Dans un peu plus d'un an, Dubaï et les Émirats arabes unis accueilleront les pays du monde entier pour l'Exposition universelle, dans un esprit de collaboration, et avec l'objectif d'ouvrir un dialogue mondial ouvert qui nous permettra de regarder l'avenir avec un optimisme renouvelé. »

« Nous avons conçu le sondage mondial sur l'optimisme pour nous aider à comprendre ce que les citoyens du monde considèrent comme des solutions pour façonner l'avenir. Des gens de partout dans le monde se sont exprimés, et nous les avons écoutés. Les résultats montrent que nous sommes plus connectés que nous ne le croyons. Ce dialogue, cette communication et cette collaboration sont essentiels, et nous sommes unis dans notre désir de créer une planète plus heureuse, plus inclusive et plus propre. Que nous soyons d'Amérique du Sud, de Chine ou d'ici, des Émirats arabes unis, nous sommes unis dans notre désir de créer un avenir meilleur », a-t-elle ajouté.

L'Expo 2020 de Dubaï permettra de découvrir et de faire connaître ce qu'il est possible d'accomplir en rassemblant les gens. Le thème Connecter les esprits, construire l'avenir incitera les participants à faire un effort conscient pour penser et vivre différemment et leur instillera un optimisme renouvelé : par la collaboration, il est possible de changer le monde de façon durable.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le sondage mondial sur l'optimisme, nous vous invitons à consulter la page d'accueil ici.

À propos de l'Expo 2020 de Dubaï

L'Expo 2020 à Dubaï réunira des millions de personnes pour le plus grand salon du monde, célébrant le génie et les réalisations humaines sous le thème « Connecter les esprits, construire l'avenir ».

Du 20 octobre 2020 au 10 avril 2021, nous aurons pendant six mois l'occasion de vivre un moment privilégié en participant à un événement sans pareil. Les Émiratis souhaitent chaleureusement la bienvenue à leurs invités des quatre coins du monde :

25 millions de visites sont prévues, avec de nombreux visiteurs qui reviendront plus d'une fois



Une grande proportion des visiteurs (70 %) devraient venir de l'extérieur des Émirats arabes unis, la plus grande proportion de visiteurs internationaux au cours des 168 ans d'histoire des Expositions universelles.

Célébration mondiale divertissante qui saura plaire à chacun, l'Expo 2020 épatera les visiteurs en proposant 60 événements quotidiens pendant 173 jours, et en présentant le meilleur de la musique, de la technologie, de la créativité et de la culture. De plus, des chefs renommés seront à la barre de 200 kiosques alimentaires où seront offerts des mets du monde entier.

L'Expo 2020 sera un voyage de découvertes sans fin. Les visiteurs auront accès aux dernières percées et innovations, avec plus de 200 participants, dont 192 nations, organisations multilatérales, entreprises et établissements d'enseignement, qui se réuniront pour mettre en lumière des solutions concrètes aux défis les plus urgents du monde.

Les sous-thèmes de l'Expo 2020 Opportunité , Mobilité et Durabilité inciteront les visiteurs à faire un effort conscient pour penser et vivre autrement, et leur instilleront un optimisme renouvelé : par la collaboration, il est possible de changer le monde de façon durable.

, et inciteront les visiteurs à faire un effort conscient pour penser et vivre autrement, et leur instilleront un optimisme renouvelé : par la collaboration, il est possible de changer le monde de façon durable. La première exposition universelle au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie du Sud (MEASA) se tiendra sur un site de 4,38 km2 adjacent à l'aéroport international Al Maktoum de Dubaï Sud.

Le système d'information média de l'Expo 2020 de Dubaï, Tawassul, est maintenant disponible en s'inscrivant sur le site https://media.expo2020dubai.com. Tawassul est un outil opérationnel essentiel qui vous permettra d'accéder à d'importantes informations et mises à jour sur des sujets tels que l'accréditation des médias, les licences et permis, les communiqués de presse et les contenus visuels.

Le point de presse mondial de l'Expo 2020, qui se tiendra à Dubaï du 20 au 22 octobre 2019, fournira à des centaines de membres des médias les dernières mises à jour et renseignements sur cet événement. Pour vous inscrire, faites parvenir un courriel à l'adresse suivante : media.services@expo2020.ae.

Visitez le site : www.expo2020dubai.com

Suivez-nous sur Twitter : @expo2020dubai | Facebook : @Expo2020Dubai | Instagram : expo2020dubai

À propos des Expositions universelles

En 1851, le Crystal Palace devient le cadre de la Grande Exposition de Londres, la première Exposition universelle. On y célèbre les merveilles industrielles créées par l'homme dans un monde en rapide évolution. L'architecture, les contenus et le thème « l'industrie de toutes les nations » ont été combinés pour créer une grande vision de rencontre entre les nations en vue de progrès technologiques et commerciaux communs. Ces dernières années, les participants aux Expositions universelles, y compris les gouvernements, les organisations internationales et les entreprises, se sont réunis pour trouver des solutions aux défis universels et pour promouvoir leurs réalisations, leurs produits, leurs idées, leurs innovations, leur marque nationale et leurs nations comme destinations pour le tourisme, le commerce et les investissements.

Les Expositions universelles se tiennent sous les auspices du Bureau International des Expositions (BIE), l'organisation intergouvernementale responsable de la supervision et de la réglementation des expositions internationales (Expo) et de la promotion de leurs valeurs fondamentales d'éducation, d'innovation et de coopération. À ce jour, quatre types d'expositions sont organisées sous l'égide du BIE : les Expositions universelles, les Expositions spécialisées, les Expositions horticoles et la Triennale de Milan.

