Les détenteurs de comptes Yahoo! et Rogers peuvent réclamer jusqu'à 375 $ à la suite d'un règlement de recours collectif de 20 M$

TORONTO, le 1er nov. 2024 /CNW/ - Le temps presse pour réclamer un remboursement en espèces concernant un règlement de 20 millions de dollars. Les détenteurs d'un compte Yahoo! et Rogers au Canada ont jusqu'au 27 décembre pour réclamer des prestations de règlement liées aux fuites de données survenues chez Yahoo! entre 2013 et 2016.

Les résidents canadiens qui ont eu un compte Yahoo! ou Rogers à tout moment au cours de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2016 et qui n'ont pas choisi de se retirer du recours collectif pourraient recevoir une indemnisation à la suite d'un règlement de 20 M$ avec Yahoo! Inc. et Yahoo! Canada Co. Les défendeurs n'admettent aucun acte répréhensible ni aucune responsabilité.

Les membres admissibles du recours collectif peuvent réclamer jusqu'à 125 $ pour chaque atteinte à la protection des données, jusqu'à concurrence de 375 $ , ou des services de surveillance du crédit pour une période maximale d'un an, ainsi que le remboursement en espèces des coûts directs jusqu'à concurrence de 25 000 $ et jusqu'à concurrence de 25 % pour les coûts de services payants comme Yahoo sans publicité ou les services de courriel de qualité supérieure ou les services offerts aux petites entreprises Yahoo ou Aabaco Small Business.

Les montants des réclamations pourraient être réduits si le montant total des réclamations valides dépasse le total des fonds disponibles.

Si vous ne présentez pas de demande de règlement, vous n'obtiendrez pas d'argent et vous renoncerez au droit d'obtenir une compensation financière à l'avenir.

La date limite pour présenter une demande est le 27 décembre 2024 . Pour remplir le formulaire de demande de règlement en ligne, consultez le site Web www.fr.YahooClassAction.com.

Pour en savoir plus, y compris pour obtenir une copie de l'entente de règlement, consultez le www.fr.YahooClassAction.com ou composez le numéro sans frais 1 866 808-8075.

SOURCE Charney Lawyers