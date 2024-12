Les clients de Yahoo! et de Rogers ont encore trois semaines pour réclamer jusqu'à 375 $ en espèces à la suite d'un règlement dans un dossier d'atteinte à la sécurité des données

Les titulaires de compte ont jusqu'au 27 décembre pour demander une indemnisation en espèces à la suite d'un règlement de 20 millions de dollars.

TORONTO, le 2 déc. 2024 /CNW/ - Les titulaires de comptes Yahoo! et Rogers au Canada ont maintenant moins d'un mois pour réclamer une indemnisation en espèces pouvant atteindre 375 $. Un montant de 20 millions de dollars en indemnités de règlement a été mis de côté pour corriger les atteintes à la sécurité des données. Les personnes touchées ont jusqu'au 27 décembre pour réclamer leur part.

Les résidents canadiens qui avaient un compte Yahoo! ou un compte Rogers à tout moment au cours de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2016, et qui n'ont pas choisi de se retirer du recours collectif, pourraient être admissibles à recevoir une indemnisation en vertu du règlement conclu avec Yahoo! Inc. et Yahoo! Canada Co. Les défendeurs n'admettent aucun acte répréhensible ou responsabilité.

Les membres admissibles du recours collectif peuvent réclamer jusqu'à 125 $ pour chaque atteinte à la sécurité des données, jusqu'à concurrence de 375 $ au total , ou les services de surveillance du crédit pour une période maximale d'un an, plus le remboursement en espèces des coûts directs jusqu'à concurrence de 25 000 $, et jusqu'à concurrence de 25 % pour les coûts de services payés comme les services sans publicité ou de première qualité de Yahoo ou les services aux petites entreprises de Yahoo/Aabaco.

Les montants des réclamations pourraient être moindres si le montant total des réclamations valides dépasse les fonds disponibles.

Les Canadiens qui ne se sont pas désabonnés et qui n'ont pas présenté de demande de règlement ne recevront pas d'argent et renonceront à leur droit d'obtenir de l'argent à l'avenir.

Vous avez jusqu'au 27 décembre 2024 pour présenter une demande. Il est possible de remplir un formulaire de demande de règlement en ligne à https://fr.YahooClassAction.com/.

De plus amples renseignements, y compris une copie de l'entente de règlement, sont disponibles à https://fr.YahooClassAction.com/. Vous pouvez également composer le 1 866 808-8075.

