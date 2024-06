Préoccupations exprimées au sujet de la contribution à l'accès des jeunes par des moyens illégaux et en ligne

OTTAWA, ON, le 13 juin 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, un groupe d'organisations préoccupées, y compris des professionnels de l'application de la loi, des propriétaires d'entreprise et des groupes de défense des droits, a lancé la campagne « Responsible Retailers, Trusted in Your Community » (Détaillants responsables, dignes de confiance dans votre collectivité) à Ottawa contre les récents efforts du gouvernement fédéral visant à restreindre l'accès aux thérapies de remplacement de la nicotine (sachets de nicotine). La campagne met en lumière le rôle que jouent ces produits pour aider les Canadiens à cesser de fumer et souligne les conséquences négatives de limiter leur disponibilité par l'entremise de détaillants responsables, ce qui, en fin de compte, augmente l'accès des jeunes par des moyens illégaux et en ligne.

La nouvelle loi, dirigée par le ministre de la Santé, M. Holland, accorde au ministre des pouvoirs excessifs et sans précédent pour dicter à quel endroit un produit de santé peut être vendu. Cette vaste exagération est motivée par la politique plutôt que par la science. Le fait de restreindre l'accès aux thérapies de remplacement de la nicotine (TRN) limitera considérablement la disponibilité des produits pour les personnes qui tentent d'arrêter de fumer et, paradoxalement, facilitera l'accès de ces produits aux canaux du marché noir pour les jeunes. De plus, on craint que cela marque le début d'une ingérence ministérielle accrue dans la vente de divers produits, en déterminant qui peut les vendre, à qui et où.

Les dépanneurs sont depuis longtemps responsables de la vente de produits dont l'âge est limité, y compris des billets de loterie, des cigarettes et, dans certaines provinces, de l'alcool. En tant que détaillants responsables, les dépanneurs sont l'endroit logique où ces produits sont vendus. De plus, les thérapies de remplacement de la nicotine devraient être aussi accessibles aux adultes que les cigarettes qu'elles sont censées remplacer.

Bien que le gouvernement affirme qu'il agit pour protéger les jeunes, sa politique augmentera la consommation de tabac chez cette population et attirera les consommateurs vers les vendeurs en ligne et sur le marché noir qui n'ont pas de protection contre l'âge.

Anne Kothawala, présidente et cheffe de la direction du Conseil canadien de l'industrie des dépanneurs, a déclaré : « Cette décision du gouvernement fédéral ne tient pas compte du rôle précieux et digne de confiance des magasins de proximité dans les collectivités locales. Depuis des décennies, les magasins du coin sont des partenaires fiables dans la détermination de l'âge et la protection des mineurs. Nous faisions partie des rares établissements sur lesquels les gouvernements comptaient pour rester ouverts pendant la pandémie de COVID-19 afin de répondre aux besoins fondamentaux des collectivités. L'idée selon laquelle on ne peut pas nous faire confiance pour vendre un produit d'abandon du tabac est à la fois insultante et irresponsable. »

Raf Souccar, ancien sous-commissaire de la GRC et membre du groupe de travail fédéral sur la légalisation du cannabis, a déclaré : « En sortant les sachets de nicotine des dépanneurs, le gouvernement alimente involontairement le marché noir. Non seulement cette mesure rend ces produits plus accessibles aux mineurs, mais elle fournit également une nouvelle source de revenus pour le crime organisé. La justification du gouvernement fédéral pour légaliser la marijuana était de protéger les jeunes et de réduire l'activité sur le marché noir, mais cette politique contredit directement cette justification. Il est temps d'accorder la priorité à des solutions efficaces qui s'attaquent véritablement aux problèmes fondamentaux. »

David Clement, directeur national du Centre de choix des consommateurs, a ajouté : « La décision du gouvernement de restreindre les sachets de nicotine est non seulement une exagération fédérale, mais aussi un mépris flagrant de la compétence constitutionnelle. Cette politique mine l'équité commerciale et limite l'accès des consommateurs aux produits essentiels d'abandon du tabac. Pour être efficaces, ces produits doivent être facilement accessibles à ceux qui en ont besoin. Le gouvernement devrait se concentrer sur des solutions réelles plutôt que d'imposer des restrictions inefficaces qui font plus de mal que de bien ».

Toni Aoun, un dépanneur de longue date à Ottawa, a fait écho à ces préoccupations : « Depuis des décennies, mon magasin fait partie intégrante de la collectivité. J'ai vu de mes propres yeux de nombreux clients qui ont récemment arrêté de fumer et qui sont passés à de nouveaux produits sans tabac. Nous sommes déterminés à suivre les règles et à servir nos collectivités de façon responsable, et nous espérons que le gouvernement soutiendra nos clients. »

La campagne s'attarde à plusieurs éléments phares :

Les sachets de nicotine servent à aider les gens à cesser de fumer.

La majorité des jeunes ont accès à ces produits par l'entremise de sites web illégaux et de vendeurs non réglementés, sans limites d'âge, et non à partir de dépanneurs réglementés.

Depuis des décennies, les dépanneurs sont des partenaires communautaires de confiance dans la fixation de l'âge et la protection des mineurs, en vendant de façon responsable de l'alcool et des billets de loterie.

Le fait de restreindre l'accès des adultes à ces produits rend ces derniers plus accessibles aux mineurs par des moyens illégaux, ce qui souligne l'hypocrisie du gouvernement à l'égard de la protection des jeunes.

Le gouvernement n'a pas compétence sur le point de vente des médicaments et des produits de santé, qui relève de la compétence provinciale.

Les dépanneurs jouent un rôle essentiel dans les collectivités, en particulier dans les régions rurales, et ils ne devraient pas être pénalisés par la tentative du gouvernement de paraître proactif.

La CICC est en faveur d'une réglementation supplémentaire sur les NRT en ce qui concerne les arômes et les restrictions de marketing, mais pas les violations du lieu de vente. Nous croyons que de telles mesures peuvent aider à empêcher les jeunes d'y avoir accès sans pénaliser injustement les détaillants responsables et limiter l'accès des adultes aux produits d'abandon du tabac.

Nous exhortons tous les Canadiens à appuyer notre demande au gouvernement de conserver les sachets de nicotine chez les dépanneurs. Joignez-vous à nous pour promouvoir une approche équilibrée qui protège les jeunes et qui soutient les adultes cherchant à arrêter de fumer.

