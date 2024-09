Les députés libéraux à la défense de l'Outaouais à l'Assemblée nationale

QUÉBEC, le 19 sept. 2024 /CNW/ - Après avoir multiplié les rencontres dans la région de l'Outaouais, en marge de son caucus présessionnel de Gatineau, l'opposition officielle a porté les enjeux de la région jusqu'à l'Assemblée nationale, cette semaine. Tour à tour, André Fortin, député de Pontiac et porte-parole en matière de santé, et son collègue Enrico Ciccone et ont questionné le gouvernement de la CAQ sur son désintéressement envers les citoyens de l'Outaouais.

À cette occasion, le député libéral de Pontiac a rappelé la situation catastrophique de l'Hôpital de Gatineau qui, cet été, n'avait qu'une seule salle d'opération sur sept qui était disponible. Une aberration dans le contexte des listes d'attentes pour des chirurgies qui ne cessent de s'allonger, estime-t-il.

De son côté, le porte-parole de l'opposition officielle en matière de sports, de loisirs, de plein air et de saines habitudes de vie, Enrico Ciccone, a rappelé l'engagement du premier ministre, à la suite du décès de Guy Lafleur, à prendre les mesures nécessaires pour sauver l'aréna de Thurso, en Outaouais. L'infrastructure, qui se trouve justement dans la circonscription du ministre responsable de la région, Mathieu Lacombe, est « sur le respirateur artificiel », s'inquiète M. Ciccone. Ni le premier ministre, ni la ministre des Sports, ni M. Lacombe ne s'est engagé à ce que la promesse de François Legault soit respectée.

« Je remercie mes collègues qui ont accepté mon invitation à venir échanger avec les acteurs locaux des enjeux qui les préoccupent, en marge de notre caucus présessionnel, à Gatineau, au début de septembre. Je suis fier qu'ils joignent leur voix à la mienne pour talonner ce mauvais gouvernement de la CAQ qui abandonne les citoyens de l'Outaouais en refusant de leur assurer les services publics auxquels ils ont droit. Les citoyens de ma région paient des taxes et impôts et méritent beaucoup mieux que ce que la CAQ leur laisse. »

-André Fortin, député de Pontiac et porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé et responsable de la région de l'Outaouais

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec (AN)

