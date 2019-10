Les dépanneurs soulignent la Semaine de la petite entreprise en soutenant les communautés

Les détaillants des communautés ont amassé un montant record de 180 000 $ au profit de la Fondation Rêves d'enfants du Canada

TORONTO, le 24 oct. 2019 /CNW/ - Le Conseil canadien de l'industrie des dépanneurs a fièrement contribué à la célébration de la Semaine nationale de la petite entreprise en faisant un don de 180 392 $ à la Fondation Rêves d'enfants du Canada. Ces fonds ont récemment été amassés par des milliers de petits détaillants à travers le pays lors de la Semaine nationale des dépanneurs qui a eu lieu à la fin du mois d'août.

« Quand les dépanneurs et les collectivités s'unissent, les rêves deviennent réalité », dit Anne Kothawala, présidente du Conseil canadien de l'industrie des dépanneurs, commanditaire principal de l'événement national. « Le pouvoir de la Semaine nationale des dépanneurs d'accroître le soutien en faveur des familles dont l'enfant est atteint d'une maladie qui menace la vie est incroyable et vient appuyer l'objectif social de l'industrie des dépanneurs qui consiste à être de véritables chefs de file dans la communauté. »

« Avec plus de 26 500 dépanneurs au Canada, peu d'industries sont aussi intégrées et omniprésentes dans nos communautés. À plusieurs endroits, les dépanneurs restent la pierre angulaire de nos quartiers ꟷ nous sommes partout. L'industrie des dépanneurs offre aux nouveaux entrepreneurs et aux propriétaires d'entreprises aguerris la possibilité de créer des entreprises de voisinage dignes de confiance », a ajouté Anne Kothawala.

Plus de 300 dirigeants communautaires et 2 400 dépanneurs du Canada ont conjugué leurs efforts lors de la Semaine nationale des dépanneurs afin d'amasser suffisamment de fonds pour aider 18 enfants atteints d'une maladie qui menace la vie à réaliser leurs rêves.

En incluant les dons de cette année, les efforts déployés par les dépanneurs au Canada ont permis d'amasser à ce jour plus d'un demi-million de dollars au profit de la Fondation Rêves d'enfants.

« Les fonds amassés jusqu'à présent dans le cadre de la Semaine nationale des dépanneurs ont permis à plusieurs enfants de réaliser leur plus grand rêve », dit Chris Kotsopoulos, président et directeur général de la Fondation Rêves d'enfants du Canada. « La puissance d'un rêve est à la fois profonde et durable et ses effets positifs sont sentis non seulement par les enfants qui souhaitent réaliser un rêve, mais également par leurs familles et l'ensemble de la communauté qui les entoure. Nous apprécions grandement la générosité des petits détaillants dépanneurs, de leur personnel, de leurs clients, des chefs de file de la communauté et du Conseil canadien de l'industrie des dépanneurs pour l'organisation de cet événement. »

À propos du Conseil canadien de l'industrie des dépanneurs (CCID)

Le CCID est un conseil national sans but lucratif qui unit nos membres, lesquels font passer en premier les besoins du client, et qui crée un lieu de communauté. Nous plaidons en faveur du réseau diversifié et dynamique des dépanneurs en représentant les intérêts des membres détaillants et distributeurs à tous les niveaux du gouvernement fédéral, du gouvernement provincial et de l'administration municipale concernant les enjeux liés à leur entreprise. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site https://industriedepanneurs.ca/

À propos de la Fondation canadienne Rêves d'enfants

La Fondation canadienne Rêves d'enfants est le plus important organisme de bienfaisance canadien dont la mission est de permettre aux enfants de 3 à 17 ans atteints d'une maladie menaçant la vie de réaliser leur plus grand rêve. En plus de 30 ans, Rêves d'enfants a permis à plus de 25 000 enfants (et à leur famille) de réaliser leur rêve le plus cher, ce qui représente trois rêves par jour !

En octobre 2019, la Fondation canadienne Rêves d'enfants et la Fondation Make-A-Wish®/Fais-Un-Voeuᴹᴰ du Canada ont annoncé leur fusion, une démarche qui vise à exaucer le rêve de chaque enfant admissible, d'un océan à l'autre. Le nouvel organisme exercera ses activités sous le nom de Make-A-Wish®/Fais-Un-Voeuᴹᴰ Canada. Il sera en mesure d'apporter une contribution encore plus importante dans les communautés qu'il soutient, augmentant de 25 % par année sa capacité d'accorder des rêves aux enfants atteints d'une maladie qui menace la vie.

Pour en apprendre plus, visitez laforcedunvoeu.ca.

