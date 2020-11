Les déléguées de la FIQ et de la FIQP rejettent l'entente de principe conclue avec le gouvernement sur les matières sectorielles

SAINT-HYACINTHE, QC, le 24 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Au cours des dernières heures, réunies virtuellement en conseil national extraordinaire négociation, les déléguées de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec - FIQ et celles de la FIQ | Secteur privé ont rejeté l'entente de principe intervenue avec le gouvernement sur les matières sectorielles.

« Malgré certains gains importants, les déléguées ont jugé que dans le contexte actuel, ces derniers n'étaient pas suffisants pour donner le coup de barre nécessaire dont les professionnelles en soins ont tant besoin », de déclarer la présidente de la FIQ, Nancy Bédard.

Pendant plusieurs heures, les déléguées ont pris connaissance des détails de l'entente de principe et se sont exprimées sur son contenu. « Nous avons eu des échanges francs, respectueux et difficiles par moment. Les déléguées ont voté. Nous sommes une organisation démocratique et nous allons retourner à la table de négociation au cours des prochains jours. Notre objectif était et sera toujours le même : obtenir des conditions de travail qui auront des effets importants, bénéfiques et durables dans le temps pour les infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques du Québec », de déclarer madame Bédard.

En attendant la reprise des discussions avec le gouvernement, aucun autre commentaire ne sera fait.

À propos de la FIQ et la FIQP

La FIQ et la FIQP comptent près de 76 000 membres infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques œuvrant dans les établissements de santé aux quatre coins du Québec. Elles sont des organisations féministes, composées à près de 90 % de femmes, vouées à la défense de leurs membres, mais également à celle des patient-e-s et du réseau public de santé.

