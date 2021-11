TORONTO, le 9 novembre 2021 /CNW/ - Aon plc (NYSE: AON), un fournisseur principal de services professionnels à l'échelle mondiale, a annoncé les résultats de son Sondage mondial sur la gestion des risques de 2021. Dans le cadre de ce sondage mené tous les deux ans, Aon recueille les commentaires de gestionnaires de risques dans 60 pays et 16 secteurs afin de déterminer les principaux risques et défis auxquels font face les organisations. Les deux dernières années se sont révélées très volatiles, la pandémie mondiale de COVID-19 ayant eu un effet d'entraînement sur d'autres types de risques. La situation a notamment entraîné une sensibilisation accrue à la réputation et à la cybersécurité, alors que les risques à long terme deviennent de plus en plus importants à gérer.

En 2021, Aon a sondé plus de 2 300 répondants de sociétés ouvertes et fermées dans 60 pays et 16 secteurs d'activité. En raison de l'importance accrue accordée à la technologie et de la dépendance à l'égard de celle-ci, les cyberrisques arrivent en tête de liste des risques actuels et futurs à l'échelle mondiale, leur rang le plus élevé depuis la création du sondage. Les cyberrisques figurent aussi parmi les 10 principaux risques pour chaque région, secteur et type de répondants. Au Canada, les cyberattaques et les atteintes à la protection des données viennent en tête de liste.

Les 10 principaux risques reflètent fortement la situation actuelle, à savoir la COVID-19 et son incidence sur les organisations. Dans un contexte marqué par des conditions de marché difficiles, cela met à l'épreuve la capacité des entreprises à gérer la volatilité et à prendre de meilleures décisions. Les organisations délaissent les évaluations des risques fondées sur les événements au profit des évaluations fondées sur les répercussions. À titre d'exemple, l'interruption des activités était autrefois considérée comme un risque linéaire, mais la pandémie de COVID-19 a montré comment elle peut toucher de multiples secteurs et entreprises simultanément et mondialement.

« Le monde est plus volatil qu'il ne l'était auparavant, et l'importance d'une meilleure prise de décisions n'a jamais été aussi grande, a déclaré Joe Peiser, directeur, Risques commerciaux en Amérique du Nord, Aon. Les risques à long terme ne sont pas des événements uniques. Ils sont intrinsèquement interconnectés, comme nous l'avons constaté avec la pandémie de COVID-19, qui a changé fondamentalement la façon dont le monde fonctionne, révélé de nouveaux risques et incité les hauts dirigeants à réorganiser leurs priorités. Le souci de gérer ces risques immédiats peut compromettre la capacité à investir dans les risques de demain. »

La liste des 10 principaux risques au Canada, selon le Sondage mondial sur la gestion des risques de 2021, fait ressortir l'exacerbation causée par la pandémie de COVID-19 et l'interconnexion des risques. Voici la liste :

Cyberattaques, atteinte à la protection des données Ralentissement/lente reprise économique Changements d'ordre réglementaire/législatif Risque lié au prix des produits de base/à la pénurie de matériaux Atteinte à la réputation/à la marque Incapacité d'attirer ou de maintenir en poste les meilleurs talents Interruption des affaires Risques liés à la pandémie/crises sanitaires Hausse de la compétition Défaillance de la chaîne d'approvisionnement et de la distribution, et incapacité d'innover ou de répondre aux besoins des clients (ex-aequo)

« Historiquement, les gestionnaires du risque et les assureurs ont appris et pris des décisions en analysant les données des sinistres qui se sont produits. Cette façon de faire doit évoluer, et les priorités ainsi que les approches doivent changer afin de favoriser une gestion plus proactive les incertitudes liées aux risques émergents potentiels, comme ceux qui menacent les chaînes d'approvisionnement complexes; nous ne pouvons pas nous fier uniquement au passé pour prédire les risques futurs », a déclaré Bill Besse, chef de la direction Clients, Solutions en gestion de risque commercial au Canada pour Aon. « Plusieurs des risques cernés par le sondage font ressortir quatre principaux besoins des clients, en particulier les besoins non comblés sous la forme de risque à long terme qui ne se situent plus un avenir lointain - ils sont tout près. On prend de plus en plus conscience de la nécessité de s'attaquer à ces ''inconnues connues''. Alors que nous faisons face à des événements sans précédent, le défi sera de trouver la meilleure façon d'élaborer des solutions pour faire face à ces risques et gérer nos affaires malgré leur présence. »

Le rapport présente les 10 principaux risques par secteur et région, ainsi que l'état de préparation au risque, les pertes associées et les mesures d'atténuation pour chacun. De plus, le rapport dresse la liste des 10 principaux risques prévus pour les trois prochaines années et propose une analyse faite par Aon des risques sous-évalués. Les 10 principaux risques futurs au Canada demeurent similaires aux 10 principaux risques actuels, avec trois nouveaux risques identifiés pour les trois prochaines années :

Cyberattaques, atteinte à la protection des données Ralentissement/lente reprise économique Risque lié au prix des produits de base/à la pénurie de matériaux Atteinte à la réputation/à la marque Main-d'œuvre vieillissante et les problèmes de santé connexes Incapacité d'attirer ou de maintenir en poste les meilleurs talents Interruption des affaires Disponibilité du capital Incapacité d'innover ou de répondre aux besoins des clients Responsabilité sociale des entreprises (RSE)/gouvernance sociale et environnementale (GSE)

Réalisé tous les deux ans depuis 2007, le Sondage mondial sur la gestion des risques d'Aon fournit des données et des renseignements qui permettent de prendre de meilleures décisions en matière de risque dans un environnement commercial de plus en plus volatil et complexe. Le rapport complet est accessible ici (en anglais).

