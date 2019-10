Les Cuirs Bentley insufflent une nouvelle vie à sa marque

Bentley a aussi optimisé sa sélection de produits, conforme à de nouvelles normes de qualité, en plus d'investir dans la croissance de leurs propres marques grâce à de nouvelles conceptions innovantes incluant des options plus écologiques, des fonctionnalités antivols, des collections contemporaines intemporelles et de nouveaux partenariats.

Avec l'intention d'ouvrir deux magasins supplémentaires, d'offrir un programme communautaire et de lancer un nouveau site Web d'ici la fin de l'année, Bentley est déterminé à ce que leur nouvelle présence soit connue et percutante.

« Nous voulons être le Google pour les solutions de transport de biens au quotidien et en voyages. Partout avec vous. » Walter Lamothe, PDG des Cuirs Bentley.

Pour suivre leur évolution, rendez-vous en ligne sur shopbentley.com ou sur Facebook et Instagram @bentleyleathers

À propos des Cuirs Bentley

Partout avec vous ! Nous visons à aider nos clients à créer des moments inoubliables grâce à un assortiment de collections spécialement conçu pour la vie des Canadiens. Nous fournissons des produits tendances, des designs inspirants et une valeur inégalée. Avec plus de 250 magasins et plus de 30 ans d'expérience, Bentley est la destination numéro un pour les bagages et les sacs de tous les jours au Canada.

