Les crédits d'impôt consentis aux actionnaires de Fondaction passeront à 30% le 1er juin

Plus de Québécois pourront profiter d'une épargne accessible avec Fondaction.

MONTRÉAL, le 25 mars 2021 /CNW Telbec/ - Le budget du gouvernement du Québec déposé aujourd'hui permet de confirmer que le taux de crédit d'impôt consenti par le gouvernement du Québec aux actionnaires de Fondaction passera à 15 % à compter du 1er juin 2021, comme cela avait été prévu dans le budget 2018-2019; le taux demeurera à 20 % jusqu'au 31 mai.

En épargnant avec Fondaction, les contribuables québécois pourront donc profiter de crédits d'impôt totalisant 30 %, puisque le gouvernement fédéral leur offre également un crédit d'impôt de 15 %.

Augmentation importante des émissions d'actions à compter du 1er juin 2021

De plus, Fondaction pourra augmenter ses émissions annuelles d'actions à compter de l'exercice débutant le 1er juin 2021. En contrepartie de la bonification du taux de crédit d'impôt, un plafond annuel aux émissions d'actions de Fondaction avait également été établi par le budget 2018-2019 (à hauteur de 250 millions de dollars (M$) pour l'année financière 2018-19, et de 275 M$ pour les années financières 2019-20 et 2020-21). Ce plafond ne sera pas reconduit. Fondaction pourra donc gérer lui-même le niveau de ses émissions et faciliter l'épargne-retraite pour un nombre croissant de Québécoises et de Québécois.

« De plus en plus de québécois souhaitent investir à Fondaction, parce qu'ils veulent que leur épargne contribue à la transformation positive de la société par une économie plus équitable, inclusive, verte et performante. D'autant plus que Fondaction a fait la démonstration que ces objectifs d'impact positif n'entraînent pas de compromis sur le plan du rendement financier. Nous sommes heureux de pouvoir maintenant gérer nous-mêmes le volume de nos émissions et de pouvoir ainsi accueillir plus de personnes mobilisées pour cette transformation et attirées par ce véhicule d'épargne accessible et performant », a déclaré Geneviève Morin, présidente-directrice générale de Fondaction.

Compte tenu des besoins accrus d'investissement pour une relance durable de notre économie et que de plus en plus de Québécoises et de Québécois souhaitent que leur épargne ait un impact positif sur leur environnement et leur communauté, Fondaction entend augmenter ses émissions d'actions de manière importante à compter du 1er juin 2021.

Rappelons que la bonification du crédit d'impôt offert par le gouvernement du Québec entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2021 visait à appuyer Fondaction dans sa mission de contribuer à un développement durable pour le Québec tout en facilitant sa croissance. Fondaction s'était alors engagé auprès du gouvernement du Québec à investir sur une période de trois ans un minimum de 100 M$ dans la lutte contre les changements climatiques, la préservation des ressources naturelles, les stratégies de développement des créneaux et pôles d'excellence et un développement plus équitable et inclusif. Cet engagement a été respecté et même largement dépassé, puisque Fondaction annonçait dans son dernier rapport annuel, au 31 mai 2020, que plus de 120 M$ y avaient été investis. D'autres investissements à fort impact sociétal ont aussi été réalisés depuis, comme la création du Fonds économie circulaire, premier du genre au Canada, annoncé plus tôt cette semaine.

