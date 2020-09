La nouvelle étude explore la vision des parents canadiens face à l'importance de l'imagination

MONTRÉAL, le 14 sept. 2020 /CNW/ - Les craquelins Goldfish®, la collation de beaucoup de familles, a commandé une étude pancanadienne baptisée « l'Indice d'imagination Goldfish », pour en apprendre davantage sur la perception des parents face à l'imagination. Selon l'étude, pratiquement tous les parents canadiens (99 %) perçoivent l'imagination comme un trait de personnalité important à avoir pour leurs enfants. Pourtant, plus des deux tiers sentent que leurs enfants pourraient utiliser plus leur imagination.

En fait, la recherche a permis de révéler qu'un peu plus de la moitié des parents canadiens croient que leurs propres enfants utilisent moins leur imagination qu'eux, lorsqu'ils étaient jeunes. Les parents ont aussi déclaré ressentir une baisse de l'utilisation chez les jeunes à mesure qu'ils vieillissent1. Les résultats de l'étude démontrent que les parents canadiens croient aussi qu'une forte imagination améliore des traits de personnalité qui deviennent importants plus tard, comme l'innovation (96 %), la résolution de problèmes (94 %), l'indépendance (80 %) et le bonheur en général (84 %).

« Ce que les résultats de notre étude démontrent, c'est que nous avons une véritable occasion, en tant que parents, de nourrir l'imagination de nos enfants », affirme Paloma Bentes, directrice du marketing chez Campbell Canada. « La forme ludique de notre craquelin se prête bien au jeu imaginatif des enfants et nous voulons aider les parents à soutenir le pouvoir de l'imagination des enfants - aider les parents à permettre à leurs enfants de voir le potentiel illimité qui peut être exploité lorsqu'ils s'ouvrent à leur propre imagination. »

Pour souligner l'importance de la place qu'occupent les parents à ce sujet, Goldfish a lancé « Nourrir l'imagination », une nouvelle plateforme qui encourage et favorise la culture de l'imagination des enfants partout au pays. L'Index d'imagination Goldfish, lancé en complément de cette plateforme, servira de source de premier plan pour aider à mieux comprendre l'imagination au Canada.

« Nous avons voulu fournir aux Canadiens des renseignements entourant l'importance de l'imagination et de ses impacts. Et c'est encore plus pertinent alors que les familles passent autant de temps à la maison », précise madame Bentes. Selon l'étude, près du tiers des parents canadiens pensent que l'imagination de leurs enfants a été affectée durant la pandémie. « Nous sommes très heureux de dévoiler ces découvertes et de démontrer à quel point Goldfish est impliquée dans l'étude de l'imagination, en plus d'aider à trouver des façons de la célébrer et l'encourager auprès de nos jeunes. »

Si l'imagination semble vraiment importante pour les parents canadiens, plusieurs disent avoir de la difficulté à trouver comment l'améliorer chez leurs enfants : l'étude démontre que six parents sur dix aimeraient avoir du soutien afin d'encourager l'imagination de leurs enfants. C'est dans cette optique que Goldfish a lancé le concours #NourrirLimagination, à travers sa campagne « Nourrir l'imagination ». L'appel est lancé aux parents qui veulent partager des exemples de l'imagination de leurs enfants et courir la chance de leur donner vie. Les parents ont jusqu'au 13 octobre pour envoyer leur participation sur le site du concours Goldfish www.nourrirlimagination.ca ou sur Instagram. Les gagnants auront la chance de voir l'histoire soumise prendre via des livres d'histoire numériques.

Autres constats importants qui ressortent de l'Indice d'imagination Goldfish :

L'importance de l'imagination pour le développement chez les jeunes : Presque tous les parents (plus de 94 %) s'entendent pour dire que l'imagination aide leurs enfants à développer une multitude d'attributs positifs

: Presque tous les parents (plus de 94 %) s'entendent pour dire que l'imagination aide leurs enfants à développer une multitude d'attributs positifs 97 % des parents croient que leurs enfants qui ont une imagination forte seront plus heureux et réussiront mieux dans la vie



94 % des parents croient que les enfants ayant une forte imagination réussiront leurs études

L'imagination à la maison : Comme les Canadien s passent plus de temps à la maison cette année, les parents sont divisés sur l'impact que ce temps a pu avoir sur l'imagination de leurs enfants. Trois parents sur dix affirment que l'imagination de leurs enfants a souffert durant la pandémie, près du tiers croit qu'elle n'a pas été affectée, et un peu plus d'un tiers croit que l'imagination de leurs enfants a augmenté durant la pandémie

Comme les Canadien s passent plus de temps à la maison cette année, les parents sont divisés sur l'impact que ce temps a pu avoir sur l'imagination de leurs enfants. Trois parents sur dix affirment que l'imagination de leurs enfants a souffert durant la pandémie, près du tiers croit qu'elle n'a pas été affectée, et un peu plus d'un tiers croit que l'imagination de leurs enfants a augmenté durant la pandémie Des signes que les enfants pourraient utiliser plus leur imagination : 77 % des parents canadiens pointent du doigt l'utilisation excessive de technologie comme facteur pouvant nuire à l'utilisation de leur imagination. Les autres principaux signes sont reliés à la thématique des enfants ayant de la difficulté à créer leurs propres idées et s'amuser (p. ex. de la difficulté à se divertir eux-mêmes à 49 %, s'ennuyer facilement à 66 %, avoir besoin d'aide pour trouver des idées à 46 %)

77 % des parents canadiens pointent du doigt l'utilisation excessive de technologie comme facteur pouvant nuire à l'utilisation de leur imagination. Les autres principaux signes sont reliés à la thématique des enfants ayant de la difficulté à créer leurs propres idées et s'amuser (p. ex. de la difficulté à se divertir eux-mêmes à 49 %, s'ennuyer facilement à 66 %, avoir besoin d'aide pour trouver des idées à 46 %) L'imagination comme un trait de personnalité « constructif » : Lorsque questionnés sur les activités pouvant aider au développement de l'imagination, les parents semblent plus enclins à mentionner les jeux de construction (99 %), mais pointent également du côté des activités artistiques, comme la lecture, l'interprétation de rôles ou la narration d'histoires (97 %).

Lorsque questionnés sur les activités pouvant aider au développement de l'imagination, les parents semblent plus enclins à mentionner les jeux de construction (99 %), mais pointent également du côté des activités artistiques, comme la lecture, l'interprétation de rôles ou la narration d'histoires (97 %). Constats régionaux importants :

Les parents québécois sont moins portés à dire qu'une imagination forte amènera leurs enfants à devenir des leaders forts (61 % contre 74 % au pays), mais plus enclins à dire que l'imagination aidera leurs enfants à devenir de bons joueurs d'équipe (70 % contre 61 % au pays)

forts (61 % contre 74 % au pays), mais plus enclins à dire que l'imagination aidera leurs enfants à devenir de bons joueurs d'équipe (70 % contre 61 % au pays)

Les parents dans les Maritimes sont plus portés à dire que les enfants utilisent moins leur imagination que lorsqu'ils étaient eux-mêmes enfants (62 % contre 52 % au pays), et sont plus enclins à dire qu'il est difficile d'encourager l'imagination auprès de leurs enfants (58 % contre 50 % au pays)



Les parents en Colombie-Britannique sont plus portés à dire qu'ils auraient recours à de l'aide pour encourager l'imagination auprès de leurs enfants (74 % contre 62 % au pays)

À propos de la Compagnie Campbell du Canada

Campbell (NYSE: CPB) est motivé et inspiré par notre objectif, « La vraie nourriture qui compte pour les moments de la vie ». Depuis des générations, les gens font confiance à Campbell pour fournir des collations, des soupes et des repas simples et des boissons authentiques, savoureux et abordables. Fondée en 1869, Campbell a une tradition de redonner et d'agir comme un bon intendant des ressources naturelles de la planète. La société est membre des indices Standard and Poor's 500 et FTSE4Good. Filiale de Campbell Soup Company, la Compagnie Campbell du Canada a une longue tradition de nutrition des Canadiens depuis 1930. Pour plus d'informations, visitez https://www.campbellsoup.ca/fr/.

À propos de l'Indice d'imagination Goldfish

Voici les résultats d'une étude menée par Goldfish Canada entre le 24 août 2020 et le 31 août 2020, avec un échantillon représentatif de n=1,507 parents canadiens en ligne (âgés de 18 and et plus) ayant des enfants âgés entre 4 et 12 ans et qui sont membres du Forum Angus Reid. Le sondage a été mené en anglais et en français. La marge d'erreur pour cette étude est de +/- 2,5 %, 19 fois sur 20.







1 Dans l'étude, près de 90 % des parents ont affirmé que l'imagination augmente Durant la jeune enfance, alors qu'un parent sur dix affirme qu'elle augmente Durant l'adolescence.

