TORONTO, le 13 nov. 2024 /CNW/ -- Aon plc (NYSE : AON), une entreprise mondiale de services professionnels de premier plan, fait paraître son Rapport 2025 sur les tendances mondiales en matière de coûts médicaux. Au Canada, le rapport prévoit que le taux tendanciel moyen des frais médicaux en 2025 sera de 7,4 pour cent, en hausse par rapport au 5,0 pour cent de 2024.

Le taux tendanciel des coûts médicaux représente le pourcentage d'augmentation des coûts unitaires des régimes médicaux -- assurés et autoassurés -- nécessaire pour tenir compte de l'inflation prévue des prix, des progrès technologiques dans le domaine médical, des schémas d'utilisation des régimes et du transfert des coûts des programmes sociaux.

« En 2025, nous prévoyons un retour à des conditions inflationnistes plus habituelles, la Banque du Canada prévoyant que l'inflation sera bien maîtrisée », a déclaré Isabel Boyer, vice-présidente, responsable nationale, Actuariat, Solutions pour la santé, Aon. « Toutefois, nos préoccupations se tournent désormais vers la poursuite du ralentissement économique, qui ne manquera pas d'influencer les décisions des promoteurs de régimes. Bien que nous n'ayons pas encore assisté à un recul généralisé des frais, les employeurs font preuve de prudence et examinent continuellement leur régime pour s'assurer de l'efficacité des prestations et d'une efficacité médicale optimale. Les discussions devraient continuer à être dominées par les médicaments de type GLP-1 et les maladies chroniques, comme le diabète. Parallèlement, la conception de régimes efficaces permettant aux employeurs d'offrir des programmes répondant aux besoins d'une main-d'œuvre diversifiée tout en maintenant des coûts viables restera un point central. »

Les principales pathologies à l'origine des coûts des régimes médicaux au Canada sont les suivantes :

Diabète Maladies auto-immunes (à l'exclusion du diabète) Santé mentale Troubles respiratoires Maladies cardiovasculaires et perte de poids

Dans son rapport mondial, Aon prévoit que les coûts des régimes médicaux à travers le monde augmenteront en moyenne de 10,0 pour cent en 2025; ce chiffre est juste en deçà de l'augmentation projetée de 10,1 pour cent en 2024, qui représentait la plus forte augmentation prévue en 10 ans.

« Malgré la baisse prévue de l'inflation en 2025, nous nous attendons à ce que les coûts liés à la santé et au bien-être continuent d'augmenter. Par conséquent, les régimes médicaux sont une préoccupation importante pour les entreprises, en particulier celles qui ont une présence mondiale », a déclaré Kathryn Davis, vice-présidente des avantages sociaux mondiaux chez Aon. « La hausse des coûts entraîne souvent des augmentations budgétaires inattendues et rend plus difficile l'accessibilité financière pour les employeurs et les employés. »

« Alors que les régimes d'assurance-maladie financés par l'employeur représentent une part de plus en plus importante des frais de rémunération globale, nous constatons que les entreprises exploitent les renseignements sur les taux tendanciels pour établir leurs budgets et leurs stratégies en matière d'avantages sociaux », a ajouté Davis. « Les projets de mieux-être sont à nouveau la principale stratégie d'atténuation, car ils permettent de contrôler les coûts en encourageant le recours aux soins préventifs et en maintenant les employés engagés dans leur mieux-être. »

Aon a mené le sondage dans 112 pays et sites offrant des services de courtage, d'administration ou de conseil en matière de régimes d'assurance-maladie financés par l'employeur dans chacun des pays couverts par le présent rapport. Les réponses au sondage reflètent les attentes des professionnels d'Aon en matière de taux tendanciel des frais médicaux, sur la base de leurs interactions avec les clients et les assureurs représentés dans le portefeuille de régimes médicaux de l'entreprise dans chaque lieu.

Lisez le Rapport 2025 sur les tendances mondiales en matière de coûts médicaux ici (en anglais seulement).

À propos d'Aon

Aon plc (NYSE : AON) existe pour contribuer à une meilleure prise de décisions afin de protéger et d'enrichir la vie des gens dans le monde entier. Grâce à des observations analytiques exploitables, à une expertise en matière de capital risque et de capital humain intégrée mondialement, et à des solutions adaptées localement, nos employés apportent aux clients de plus de 120 pays la clarté et la confiance nécessaires pour prendre de meilleures décisions en matière de risques et de main-d'œuvre, ce qui protège et développe leurs activités.

Contact média

Alexandre Daudelin

[email protected]

+1 514-467-9330

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1632623/Aon_Logo_v2.jpg

SOURCE Aon plc