TORONTO, le 28 sept. 2023 /CNW/ - Aon plc (NYSE : AON), une entreprise mondiale de services professionnels de premier plan, a publié le 2024 Global Medical Trend Rates Report (Rapport 2024 sur les tendances mondiales des tarifs médicaux). Les résultats reflètent les attentes des professionnels d'Aon relativement aux tendances en matière de coûts de soins médicaux, établis sur leurs interactions avec les clients et les partenaires d'assurance représentés dans leur portefeuille de régimes médicaux partout dans le monde. Au Canada, le rapport prévoit que le taux moyen de la hausse des coûts de soins médicaux sera de 5,0 pour cent en 2024, en baisse par rapport à 7,5 pour cent en 2023.

Les taux tendanciels représentent les hausses en pourcentage des coûts des assurances médicales (régimes gérés par l'assureur et régimes autogérés) qui devraient être nécessaires pour faire face à l'inflation prévue des prix, aux progrès technologiques dans le domaine médical, aux tendances d'utilisation des régimes et aux transferts de coûts des programmes sociaux.

Pourcentage net moins élevé au Canada

Les coûts médicaux au pays devraient augmenter de 2,6 pour cent de plus que le taux d'inflation l'an prochain, mais la hausse restera faible par rapport à celle du reste du monde (10,1 pour cent). Le retour graduel à un taux d'inflation normal, combiné aux mesures de contrôle des coûts mises en œuvre par les promoteurs de régimes d'assurance collective au cours des dernières années, permet de mieux prévoir les tendances en matière de soins de santé au Canada pour 2024 par rapport à 2023.

« L'ajout continu de médicaments biosimilaires a récemment entraîné des économies de coûts, a déclaré Cathy Perron, vice-présidente principale - codirectrice, Solutions pour la santé Canada, Aon. De plus, les employeurs ont réagi à l'évolution de l'économie en revoyant leurs dépenses »

Selon le rapport, il faudra surveiller les effets des retards observés au cours des dernières années sur le plan des traitements préventifs et des interventions diagnostiques pouvant entraîner une hausse importante des risques pour la santé et l'aggravation de problèmes mineurs non traités à temps. Ces retards créent un décalage des demandes de règlement associées au traitement de ces conditions pour les régimes d'assurance collective, qui devrait s'atténuer en 2024.

« Bien que l'accent soit mis sur la diversité, l'équité et l'inclusion, les actions en matière de santé mentale et de mieux-être restent primordiales pour les organisations Ceci même si une certaine pression sur les coûts devrait subsister ayant comme potentiel impact d'atténuer toute amélioration ou introduction de nouveaux coûts aux programmes, a ajouté Mme Perron. Dans l'ensemble, nous nous attendons à ce que l'augmentation des coûts de soins médicaux soit inférieure aux taux observés ces dernières années. »

Les principales affections médicales entraînant des coûts d'assurance médicale au Canada sont :

Le diabète La santé mentale Les maladies auto-immunes

À l'échelle mondiale, Aon a prévu que le taux tendanciel moyen en matière de coûts médicaux pour 2024 serait de 10,1 pour cent, en hausse par rapport à 9,2 pour cent en 2023 et le plus élevé depuis 2015. Les affections médicales entraînant des coûts d'assurance médicale à l'échelle mondiale sont :

Les maladies cardiovasculaires Le cancer/la croissance tumorale L'hypertension artérielle

Alors que les régimes médicaux parrainés par l'employeur représentent une part plus importante des dépenses totales de rémunération et que la pression monte pour prévoir et gérer les coûts avec précision, ce rapport sera une ressource précieuse pour les organisations dans leur planification des budgets globaux et leurs stratégies d'avantages sociaux grâce à de meilleures décisions qui contribuent à construire une main-d'œuvre plus résiliente en 2024 et au-delà.

« Nous traversons une période de conjoncture inflationniste et de volatilité économique remarquables. Les chocs qui ont secoué les économies du monde entier après la pandémie de COVID-19 continuent de créer un environnement instable pour le marché des soins de santé, malgré des signes continus d'amélioration. Les conditions volatiles persisteront, a déclaré Rui Silva, vice-président et chef des tendances en matière de coûts médicaux, Solutions pour la santé pour les multinationales, Aon. Malgré l'incertitude quant à la longévité des pressions inflationnistes à l'échelle mondiale, il est clair, selon les lieux sondés, que le taux tendanciel des coûts médicaux connaîtra une forte hausse en 2024 parmi les régimes médicaux offerts par les employeurs. »

Le rapport est fondé sur les observations recueillies auprès de 113 bureaux d'Aon qui agissent en tant que courtiers, administrateurs ou conseillers en matière de régimes médicaux parrainés par l'employeur dans chacun des pays couverts par le rapport. Consultez le 2024 Global Medical Trend Rates Report (Rapport 2024 sur les tendances mondiales en matière de coûts médicaux) ici.

