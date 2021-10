Les coûts des prestations de santé à l'échelle mondiale devraient augmenter de 7,4 %,

à mesure que l'utilisation des services médicaux reviendra au niveau d'avant la pandémie

TORONTO, le 12 oct. 2021 /CNW/ - Les coûts des protections médicales offertes par les employeurs au Canada devraient augmenter de 7,0 % en 2022, dépassant l'inflation générale de 5,0 %, selon le rapport 2022 Global Medical Trend Rates (Rapport 2022 sur les tendances mondiales en matière de coûts médicaux) publié aujourd'hui par Aon plc (NYSE: AON), le principal fournisseur mondial d'une vaste gamme de solutions.

L'augmentation des coûts des assurances médicales offertes par les employeurs canadiens prévue l'an prochain est attribuable à la combinaison des coûts plus élevés pour les médicaments sur ordonnance (y compris les immunomodulateurs biologiques), les soins dentaires et les services paramédicaux.

« Nous constatons une baisse modérée des demandes de remboursement de frais médicaux et dentaires en 2021 en raison de la pandémie de COVID-19, a déclaré Joey Raheb, vice-président principal et chef national, Croissance et mobilisation des clients, Solutions pour la santé, Aon. En supposant qu'il n'y aura pas d'autre confinement, que les participants seront à l'aise de consulter des professionnels de la santé comme avant et que les lignes directrices sur la sécurité des cabinets médicaux et dentaires deviendront plus efficaces, nous nous attendons à ce que l'utilisation des services médicaux revienne au niveau d'avant la pandémie d'ici la fin de 2021 ou le début de 2022. Nous prévoyons donc que le taux d'évolution des coûts médicaux sera d'environ 7 % en 2022, comme ce qui était prévu pour l'année précédente. »

À l'échelle mondiale, les coûts des assurances médicales offertes par les employeurs devraient augmenter de 7,4 % en 2022. Cette situation est principalement attribuable à l'utilisation des services médicaux qui revient au niveau d'avant la pandémie, aux avantages sociaux élargis, à la hausse des coûts unitaires des services médicaux et à l'augmentation prévue de l'inflation générale.

Les taux d'évolution des coûts médicaux projetés varient grandement d'un pays à l'autre. Les augmentations les plus importantes devraient avoir lieu dans les régions du Moyen-Orient et de l'Afrique, avec des taux moyens d'évolution des coûts médicaux prévus de 11,1 %. En revanche, l'Europe devrait connaître une augmentation moyenne de 5,6 % des taux de cotisation aux assurances médicales.

Progression prévue des coûts des protections de soins de santé de 2021 à 2022





2021 2022 Canada

7,0 % 7,0 % À l'échelle mondiale

7,2 % 7,4 % Amérique du Nord

7,0 % 6,6 % Amérique latine et Caraïbes

8,8 % 10,6 % Asie-Pacifique

8,0 % 8,2 % Europe

5,5 % 5,6 % Moyen-Orient et Afrique

12,0 % 11,1 %

Parallèlement à la pandémie, le rapport d'Aon confirme l'incidence accrue sur les coûts en soins de santé des maladies non transmissibles à l'échelle mondiale. Au Canada, les maladies auto-immunes, le cancer, les maladies cardiovasculaires, la santé mentale et le diabète étaient les problèmes de santé les plus fréquents entraînant des demandes de règlement de soins de santé.

Principaux problèmes de santé au Canada et dans le monde



Canada À l'échelle mondiale 1) Maladies auto-immunes Maladies cardiovasculaires 2) Cancer Cancer 3) Maladies cardiovasculaires Hypertension artérielle 4) Santé mentale Diabète 5) Diabète Troubles pulmonaires et respiratoires

Le rapport d'Aon confirme également la prévalence croissante des facteurs de risque associés aux mauvaises habitudes de vie au Canada, comme la mauvaise gestion du stress, le défaut de se soumettre à des tests de dépistage, l'inactivité physique, l'alimentation inadéquate et le vieillissement.

Principaux facteurs de risque pour la santé au Canada et dans le monde



Canada À l'échelle mondiale 1) Mauvaise gestion du stress Hypertension artérielle 2) Défaut de se soumettre à des tests de dépistage Inactivité physique 3) Inactivité physique Mauvaise gestion du stress 4) Mauvaise alimentation Mauvaise alimentation 5) Vieillissement Taux élevé de cholestérol







« En ce qui concerne la prochaine année, la plupart des pays s'attendent à ce que le niveau d'utilisation des services médicaux soient plus élevé que ce qui a été observé depuis le début de la pandémie, » a déclaré Ed Cwikla, actuaire en chef mondial de Solutions pour la santé d'Aon. « Les soins préventifs et les consultations externes sont les services médicaux dont l'utilisation devrait augmenter le plus l'année prochaine. L'utilisation des services de télésanté devrait également augmenter en 2022, poursuivant la forte augmentation observée pendant la pandémie. »

Pour consulter le rapport, cliquez ici (en anglais seulement).

Méthodologie

Le sondage a été mené auprès de 108 bureaux d'Aon, chacun représentant un pays, qui négocient, administrent, ou fournissent des conseils sur les assurances médicales offertes par les employeurs dans chacun des pays couverts par le présent rapport. Les réponses au sondage reflètent les attentes relatives aux tendances médicales des professionnels d'Aon selon leurs interactions avec les clients et les assureurs représentés dans le portefeuille des activités en matière d'assurance médicale de l'entreprise dans chaque pays.

