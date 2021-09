Le programme offre aux courtiers canadiens la capacité d'améliorer les processus et stratégies numériques grâce à des intégrations préfabriquées de grande qualité avec les solutions de Vertafore Canada.

MONTRÉAL, 15 septembre 2021 /CNW/ - Vertafore® Canada , un chef de file des technologies d'assurance modernes, a annoncé aujourd'hui le lancement du programme de partenariat Orange de Vertafore Canada , qui offre aux courtiers canadiens l'occasion de tirer parti d'intégrations préfabriquées de grande qualité grâce à des fournisseurs straétgiques de technologies tierces. Le programme permet aux courtiers d'optimiser davantage leurs processus et d'améliorer l'expérience numérique de leurs clients.

« Dans le contexte concurrentiel actuel, les courtiers doivent de plus en plus être prêts pour l'avenir. Et il est essentiel que nous, en tant que fournisseurs de solutions, cherchions des moyens de les aider à y parvenir, a déclaré Dimitrios Argitis, vice-président et directeur général de Vertafore Canada. Nous sommes déterminés à aider les courtiers à y parvenir grâce à des API améliorés et des partenariats stratégiques validés de haute qualité. Le lancement du programme de partenariat Orange de Vertafore Canada est un pas important dans cette direction. »

Le programme de partenariat Oange de Vertafore Canada est mis en œuvre en s'appuyant sur sept partenariats qui, lorsqu'ils sont intégrés aux solutions SaaS de Vertafore Canada, offrent aux courtiers des occasions supplémentaires d'optimiser les processus, d'améliorer l'expérience numérique et de compléter leurs initiatives stratégiques.

Cet ensemble initial de partenaires sert de fondement à partir duquel le programme continuera de prendre de l'ampleur, et ceux-ci apportent une valeur importante aux courtiers en leur offrant les capacités intégrées suivantes de la plateforme SaaS de Vertafore Canada :

· Financement d'Assurance FIRST du Canada : Les courtiers peuvent maintenant offrir des modes de paiement mensuels et des options de paiement complètes pour les nouveaux débouchés et les renouvellements, ainsi que la proposition de politique avec FIRST Pay MC, directement dans le SIG.

ePayPolicy : Les courtiers peuvent offrir à leurs clients des options de paiement en ligne sécuritaires, rapides et faciles qui s'intègrent aux solutions de Vertafore Canada.

AcordPay - Paiements : Les courtiers peuvent offrir à leurs clients des options de paiement en ligne sécuritaires, rapides et faciles qui s'intègrent aux solutions de Vertafore Canada.

AcordPay - payables ClearPay : Permet aux courtiers de régler les sommes à payer de façon électronique.

Pathway : Permet aux courtiers d'automatiser les courriels, les messages textes et la livraison de documents des clients grâce à l'intégration harmonieuse des données.

BrokerLift : Permet aux courtiers de faciliter la vente de produits d'assurance sur leur site Web, tant pour leurs clients que pour eux-mêmes.

Xenex : Cette solution connue sous le nom de eSIGN permet aux courtiers de simplifier les processus en profitant de la solution intégrée SignatureMaster™.

« Ces partenariats vont bien au-delà du simple fait d'accepter de travailler ensemble. Ils représentent un arrangement complet qui comprend des intégrations de grande qualité qui ont déjà été développées et testées de manière globale, qui sont maintenues en collaboration et pour lesquelles certains courtiers ont témoigné de leur valeur stratégique, a ajouté Stacey Miranda, directrice, Gestion de produits chez Vertafore Canada. Le programme de partenariat Orange favorise un nouveau type de collaboration entre Vertafore et ses partenaires au profit des courtiers d'assurance canadiens et de leurs clients. »

Pour en savoir plus, consultez le site https://www.vertafore.ca/orange-partner-program .

À propos de Vertafore Canada

Vertafore Canada est le spécialiste des innovations en matière de courtage au Canada, et un chef de file du marché des systèmes de gestion des courtage et de services financiers au service des courtiers d'assurance et fournisseurs de services financiers. L'entreprise offre une gamme intégrée de produits conçus pour accroître les revenus grâce à une utilisation efficace de la technologie. Vertafore Canada est le nouveau nom de Keal Technology, un important fournisseur de systèmes de gestion des courtiers et des entreprises au Canada, acquis par Vertafore en 2016.

