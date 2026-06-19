Les Coops de l'information dressent un bilan positif de la dernière année

QUÉBEC, le 19 juin 2026 /CNW/ - À l'occasion de l'assemblée générale annuelle de ses membres tenue le 18 juin, Les Coops de l'information ont dressé un bilan positif de la dernière année.

Un an après la mise en œuvre d'un plan de pérennité nécessaire, qui prévoyait une importante restructuration interne, les objectifs du groupe média ont été atteints en 2025, ce qui permet à ses membres d'envisager l'avenir avec plus d'optimisme.

Malgré un contexte économique encore exigeant pour tous les médias, le groupe a su tirer son épingle du jeu et consolider sa place de leader en information de proximité de qualité dans les régions du Québec et de l'Ontario français, en préservant ses ressources liées à sa mission journalistique.

Les Coops de l'information, qui réunissent Le Soleil, Le Droit, Le Nouvelliste, Le Quotidien, La Tribune, La Voix de l'Est et le média jeunesse Les As de l'info, ont présenté lors de l'assemblée le bilan de ses nombreuses réalisations visant à consolider son modèle unique. Parmi celles-ci:

Adoption d'un nouveau plan stratégique.

Ajout de nouveaux territoires de couverture.

Améliorations des plateformes de diffusion.

Début des sollicitations de dons de la Fondation des Coops de l'information.

Lancement réussi d'une campagne d'abonnement innovante primé à l'international (Global Media Awards).

« Avoir réussi dans un contexte global chaotique à produire des résultats meilleurs que prévus pour 2025 est pour moi une grande source de satisfaction », a déclaré à l'assemblée le président sortant du conseil d'administration, Louis Tremblay.

Valérie Gaudreau à la présidence du conseil d'administration

L'assemblée générale annuelle fut l'occasion de renouveler la composition du conseil du groupe coopératif à but non lucratif, qui a nommé la journaliste Valérie Gaudreau à la présidence.

« Je suis honorée par la confiance qui m'est accordée. Je succède à un pilier de la création de notre modèle coopératif, Louis Tremblay, dont je salue l'engagement et la rigueur depuis 2019. Je tâcherai de faire honneur à ce regroupement de sept médias essentiels dans le paysage médiatique québécois », a déclaré Valérie Gaudreau, chroniqueuse politique au Soleil.

Le conseil d'administration est complété par Jean-Luc Lorry (La Voix de l'Est), Kim Rompré (Le Nouvelliste), Mickaël Bergeron (La Tribune), Nathalie Raymond et Caroline Bouffard (services partagés), Étienne Morin (Le Droit), Sarah Tremblay (Le Quotidien), Suzanne Surette, représentante de la Fondation des Coops de l'information, ainsi que Stéphane Lavallée, Claude Carbonneau et Martine Shedleur.

La tenue de l'assemblée générale marque une étape clé dans la vie des Coops de l'information. La diversification des revenus, la bonification des contenus, la fidélisation des abonnées et la découvrabilité ont été identifiés comme les axes prioritaires de la poursuite de leur développement.

À propos des Coops de l'information

Les Coops de l'information regroupent Le Droit (Ottawa-Gatineau), Le Nouvelliste (Trois-Rivières), Le Quotidien (Saguenay-Lac-St-Jean), Le Soleil (Québec), La Tribune (Sherbrooke), La Voix de l'Est (Granby) et le média jeunesse Les As de l'info. Des médias coopératifs solidement implantés dans leurs collectivités respectives qui diffusent au quotidien une information de proximité sur les grands enjeux des communautés desservies. En 2026, ces médias coopératifs comptent 212 membres-travailleurs.

SOURCE Les Coops de l'information

Pour toute demande d'entrevue avec Valérie Gaudreau, la nouvelle présidente du conseil d'administration. [email protected], 418-573-1985