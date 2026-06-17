Les As de l'info remportent un prix d'excellence canadien à l'aube de leur quatrième anniversaire

MONTRÉAL, le 17 juin 2026 /CNW/ - Le média jeunesse des Coops de l'information, Les As de l'info, a remporté le prix Excellence générale en publication numérique (catégorie petite publication) aux prestigieux Digital Publishing Awards. Cette reconnaissance nationale souligne l'excellence de son travail journalistique et son rôle important dans l'éducation aux médias et à l'information des jeunes francophones du Canada.

À l'approche de son quatrième anniversaire, Les As de l'info poursuit sa croissance comme média numérique quotidien destiné aux jeunes de 8 à 12 ans.

Depuis son lancement en septembre 2022 :

il a rejoint plus de 1,6 million d'utilisateurs;

il a également généré plus de 12 millions de pages vues.

« La vraie victoire, c'est le fait qu'un média pour les 8-12 ans soit reconnu à l'échelle du pays pour son excellence. Et que les enfants soient considérés comme une clientèle à part entière pour les médias », affirme Ève Tessier-Bouchard, éditrice des As de l'info.

Chaque jour, la petite équipe des As de l'info vulgarise l'actualité afin d'informer les jeunes de façon claire, accessible et rigoureuse. Ce média, membre des Coops de l'information, est gratuit. Sa mission: permettre à tous les enfants curieux, quel que soit leur milieu, d'avoir accès à une information de qualité, adaptée pour eux. Dans un contexte où les réseaux sociaux et les plateformes numériques occupent une place de plus en plus importante dans leur consommation d'information, le média souhaite offrir aux enfants un espace fiable et sécurisé pour comprendre les grands enjeux qui façonnent le monde.

« Cela peut paraître simple pour des gens qui connaissent moins la vulgarisation, mais il faut des professionnels pour expliquer des grands enjeux comme Gaza, les guerres, les conflits, avec rigueur, délicatesse envers la cible et bienveillance », ajoute Mme Tessier-Bouchard.

En près de quatre ans, Les As de l'info a publié :

plus de 3000 articles destinés aux jeunes;

plus de 1000 contenus pédagogiques pour les enseignants;

plus de 286 capsules vidéo;

plus de 80 balados.

Le média compte aujourd'hui près de 32 000 membres inscrits à travers le pays, avec une présence dans les 10 provinces canadiennes et 2 territoires.

Il rejoint également l'ensemble des centres de services scolaires et commissions scolaires du Québec ainsi que 92 % des conseils scolaires francophones en Ontario. Plus d'une centaine d'établissements privés du Québec utilisent aussi celui-ci dans leur milieu éducatif.

Depuis sa création, plus de 134 000 commentaires d'enfants ont été publiés sur Les As de l'info, témoignant d'un engagement concret des jeunes envers l'information, les débats de société et la discussion citoyenne.

Au fil des dernières années, Les As de l'info a également été récompensé à plusieurs reprises, notamment aux Prix Numix, aux Prix d'excellence Edteq / AQUOPS ainsi qu'aux Canadian Online Publishing Awards.

La croissance des As de l'info au sein des Coops de l'information a été rendue possible grâce au soutien de partenaires engagés envers l'éducation, la culture et l'information jeunesse :

Patrimoine Canada;

le ministère de l'Éducation du Québec;

le ministère de la Culture et des Communications du Québec;

la Fondation Desjardins;

la Fondation familiale Trottier.

À propos des Coops de l'information et des As de l'info

Les Coops de l'information regroupent Le Droit (Ottawa-Gatineau), Le Nouvelliste (Trois-Rivières), Le Quotidien (Saguenay-Lac-St-Jean), Le Soleil (Québec), La Tribune (Sherbrooke), La Voix de l'Est (Granby) et Les As de l'info. Le site Les As de l'info s'adresse aux 8-12 ans et offre aux enseignants une section contenant une panoplie d'outils pédagogiques. En 2026, nos médias coopératifs comptaient 212 membres-travailleurs.

SOURCE Les Coops de l'information

Contact médias: Ève Tessier-Bouchard, éditrice des As de l'info et directrice des contenus jeunesse pour Les Coops de l'information : [email protected], (514) 296-6250