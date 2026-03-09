De nouvelles données montrent que des engagements formels en matière d'investissement communautaire propulsent l'impact dans les collectivités

TORONTO, le 9 mars 2026 /CNW/ - Les sociétés membres du Réseau des entreprises engagées PRISME d'Imagine Canada ont contribué plus d'un milliard de dollars en un an à des organismes à but non lucratif (OBNL), selon les plus récentes données de certification pour l'exercice 2024. Les entreprises qui versent au moins 1 % de leur bénéfice avant impôts à des causes communautaires sont admissibles à la certification PRISME d'Imagine Canada.

« On voit plus souvent des entreprises faire des dons ponctuels ou suivre certaines tendances. Les entreprises certifiées par Imagine Canada, pour leur part, revoient leur stratégie et confirment leur engagement année après année », explique Bruce MacDonald, président-directeur général d'Imagine Canada. « C'est ce qui distingue les bonnes intentions des gestes durables. Ces entreprises ont intégré l'engagement communautaire à leur modèle d'affaires. »

Faits saillants :

Au-delà du minimum : la plupart des entreprises certifiées par Imagine Canada ne se limitent pas au seuil de 1 %, mais donnent davantage. Le taux de don médian s'élève à 2,27 %, voire à 4,31 % pour les compagnies d'assurance.

la plupart des entreprises certifiées par Imagine Canada ne se limitent pas au seuil de 1 %, mais donnent davantage. Le taux de don médian s'élève à 2,27 %, voire à 4,31 % pour les compagnies d'assurance. Un potentiel à exploiter : l'ensemble du milieu des affaires présente un important potentiel à exploiter, considérant que les dons d'entreprises au Canada atteignent environ 4 milliards de dollars par an¹.

l'ensemble du milieu des affaires présente un important potentiel à exploiter, considérant que les dons d'entreprises au Canada atteignent environ 4 milliards de dollars par an¹. Un engagement soutenu : les entreprises certifiées par Imagine Canada respectent ou dépassent systématiquement le seuil de 1 %, et la moitié d'entre elles le font depuis plus d'une décennie. C'est le cas de RBC et de Canada Vie, membres fondateurs du programme depuis 1989.

« Veiller au bien-être des gens et à la santé de nos collectivités est au cœur de ce que nous sommes », a déclaré David Simmonds, chef du marketing, des communications et du développement durable de la Canada Vie. « Depuis plus de trois décennies, notre collaboration avec Imagine Canada a contribué à guider notre engagement à redonner de manière réfléchie, responsable et axée sur un impact à long terme. Nous sommes fiers de soutenir des organisations et des collectivités partout au pays d'une façon qui renforce la résilience et crée des liens durables. »

Les entreprises certifiées reçoivent une analyse détaillée des contributions faites par les membres du Réseau PRISME. Cette analyse leur permet de comparer leurs contributions avec d'autres sociétés de leur industrie et avec l'ensemble du Réseau, ce qui favorise l'amélioration constante au-delà du seuil de 1 %. La certification PRISME reconnaît la pleine valeur de l'investissement communautaire, de même que les différentes ressources mobilisées par les entreprises pour le bien des communautés. Ainsi, le résultat d'un milliard de dollars inclut les dons de bienfaisance versés à des partenaires, les programmes de dons jumelés par l'employeur, les heures de bénévolat rémunérées et les dons en nature. Pour en apprendre plus sur la certification, visitez imaginecanada.ca/fr/prisme.

À propos de PRISME

Le Réseau des entreprises engagées PRISME aide d'importantes sociétés canadiennes à accroître leurs retombées dans la collectivité en leur offrant des ressources et une certification reconnaissant leurs efforts en matière d'investissement communautaire. Nous proposons des références et des pratiques exemplaires afin de consolider les partenariats entre les OBNL et les entreprises, de favoriser la philanthropie et le bénévolat au Canada, et de contribuer à un transfert plus équitable des ressources vers les organismes et les communautés. Depuis 1988, Imagine Canada accorde un sceau de confiance aux sociétés qui donnent au moins 1 % de leur bénéfice avant impôts aux communautés. Outre la certification, nous offrons des évaluations sur mesure, des formations spécialisées et du soutien aux partenariats dans le but d'aider les entreprises à bonifier et à communiquer leurs stratégies d'impact social et d'investissement communautaire.

À propos de notre méthodologie de certification

Le calcul de l'investissement communautaire des entreprises tient compte de quatre catégories : les contributions en argent (dons, subventions, commandites admissibles), les contributions en nature, le bénévolat des employé.e.s pendant les heures de travail rémunérées (calculé avec un taux horaire standard) et le coût de gestion des programmes. Toutes les contributions doivent servir à des organismes de bienfaisance enregistrés, à des donataires reconnus ou à des OBNL dédiés au bien public. Chaque année, les entreprises certifiées doivent soumettre des données et peuvent se servir de chiffres audités à l'externe. La méthodologie et la description complètes de la certification sont détaillées dans le guide pratique pour comprendre et calculer les investissements communautaires disponible sur demande à [email protected].

À propos d'Imagine Canada

Imagine Canada est un organisme caritatif national bilingue dont la cause est l'ensemble des organismes de bienfaisance du pays. Grâce à nos initiatives en matière de défense des intérêts, à nos projets de recherche et à nos entreprises sociales, nous contribuons au renforcement des organismes de bienfaisance, des organismes à but non lucratif et des entreprises sociales afin qu'ils puissent mieux remplir leur mission. Notre vision est celle d'un Canada fort, où les organismes caritatifs travaillent ensemble, aux côtés des entreprises et des gouvernements, pour bâtir des collectivités dynamiques et résilientes.

¹ En 2023, les entreprises canadiennes ont déclaré des dons de bienfaisance et d'autres contributions d'une valeur totale d'environ 4,18 milliards de dollars (Agence du revenu du Canada, 2025). Les dons de bienfaisance, avec reçu seulement, représentent à peu près 90 % de ce montant dont le calcul diffère de celui utilisé pour déterminer l'investissement communautaire dans le cadre de la certification PRISME. Ce dernier tient également compte des programmes de jumelage de dons par l'employeur, des heures de bénévolat et des contributions en nature.

