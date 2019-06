Les constructeurs d'automobiles soutiennent une norme unique pour lutter contre les émissions liées aux changements climatiques

TORONTO, le 26 juin 2019 /CNW/ - Constructeurs mondiaux d'automobiles du Canada (CMAC), qui représente les intérêts canadiens de ses 15 entreprises membres en Europe, au Japon et en Corée, a exprimé son inquiétude en regard de l'annonce faite aujourd'hui à propos d'un protocole d'entente entre le Canada et la Californie, lequel a pour objectif de mettre en place des politiques et des mesures réglementaires en vue de réduire les émissions de gaz à effets de serre (GES) et de polluants atmosphériques des véhicules, des moteurs et des carburants.

CMAC est entièrement d'accord avec la nécessité de réduire l'empreinte carbone du secteur des transports et se positionne en fait comme un chef de file de l'industrie en ce qui concerne l'adoption de nouvelles technologies pour la propulsion et la réduction des émissions gazeuses de leurs produits. De plus, les constructeurs d'automobiles ont investi des centaines de milliards de dollars dans le développement d'énergies propres afin de se conformer aux sévères normes d'émissions de GES.

« Ce qui nous inquiète, c'est qu'on semble mettre la charrue devant les bœufs avec l'annonce d'aujourd'hui, explique David Adams, président de CMAC. Les normes d'émission pour les véhicules légers et les camions qui entreront en vigueur en 2025 aux États-Unis n'ont pas encore été établies. Pourtant, la réglementation canadienne actuelle incorpore par renvoi ces mêmes normes, poursuit-il. Bien que nous comprenions le désir du gouvernement fédéral d'imposer une norme plus sévère que celle des États-Unis, nous soutenons les actions entreprises par les associations états-uniennes de notre secteur d'activité, lesquelles ont demandé au président de s'en tenir à des cibles de réduction des émissions à la fois réalistes et exigeantes qui soient également acceptables pour la Californie, ceci dans le but de préserver une seule norme nationale aux États-Unis et partout en Amérique du Nord. »

Jusqu'à présent, aucun modèle ne permet de prédire les conséquences sur le secteur canadien de l'automobile ou les consommateurs ni la probabilité d'atteindre les cibles de réduction des GES. Tous ces éléments sont partie intégrante de la diligence raisonnable et de l'analyse coût-avantage que le gouvernement doit normalement effectuer avant d'annoncer une politique aussi importante que celle-ci.

CMAC est d'avis qu'une seule norme nord-américaine sévère en matière de GES pour les véhicules légers constitue la meilleure façon de réduire les émissions des véhicules tout en garantissant que les Canadiens ont accès à un vaste choix de voitures au meilleur prix possible.

Constructeurs mondiaux d'automobiles du Canada défend une politique publique judicieuse pour assurer que le marché canadien de l''automobile soit concurrentiel et durable. Les membres s'engagent à répondre aux besoins des Canadiens en matière de déplacement en leur offrant un choix plus varié, ainsi que des caractéristiques de sécurité et des technologies environnementales à la fine pointe de l'industrie. Ils s'efforcent également d''éliminer les contraintes réglementaires et les barrières non essentielles à l'importation et à l'exportation. Les membres de CMAC ont réalisé 56 % des ventes globales de véhicules en 2018. Possédant 60 % des 3 500 concessions au pays, ils emploient directement et indirectement plus de 77 000 personnes au Canada.

