MONTRÉAL, le 20 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Cogeco inc. (TSX: CGO) et Cogeco Communications inc. (TSX: CCA) (collectivement les « sociétés ») annoncent aujourd'hui que leurs conseils d'administration ont rejeté unanimmement une proposition révisée non sollicitée et non contraignante d'Altice USA, Inc. de New York et de Rogers Communications inc. de Toronto.

Les conseils d'administration des sociétés se sont rencontrés plus tôt aujourd'hui pour analyser la proposition révisée non sollicitée et non contraignante d'Altice USA, inc. et de Rogers Communications inc. Durant cette rencontre, M. Louis Audet, à titre de représentant de la famille Audet, a formellement confirmé aux conseils la position unanime publique de la famille Audet, tel qu'indiqué dans leur communiqué de presse du 18 octobre 2020. Suivant des discussions séparés des membres indépendants des conseils d'administration, appuyés par des aviseurs légaux indépendants, et prenant en compte la position déclarée de la famille Audet, les conseils ont rejeté la proposition révisée non sollicitée et non contraignante et ne s'engageront pas dans des discussions avec Altice et Rogers.

Les sociétés n'entendent pas faire d'autres commentaires pour le moment.

À PROPOS DE COGECO INC.

Cogeco inc. est une société de portefeuille diversifiée qui exerce ses activités dans les secteurs des communications et des médias. Sa filiale Cogeco Communications inc. fournit aux clientèles résidentielle et d'affaires des services Internet, de vidéo et de téléphonie au moyen de ses réseaux de fibres bidirectionnels à large bande. Elle exerce ses activités au Québec et en Ontario, au Canada, sous le nom Cogeco Connexion et sur la côte Est des États-Unis, sous la marque Atlantic Broadband (dans 11 États, du Maine jusqu'en Floride). Sa filiale Cogeco Média détient et exploite 23 stations de radio offrant une programmation complémentaire et une couverture étendue, desservant un large éventail d'auditoires, principalement dans la province de Québec, ainsi qu'une agence de nouvelles, Cogeco Nouvelles. Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CGO). Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco Communications inc. sont également inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CCA).

À PROPOS DE COGECO COMMUNICATIONS INC.

Cogeco Communications inc. est une société de communications. Elle est le 8e câblodistributeur en importance en Amérique du Nord. Au Canada, elle exerce ses activités sous le nom Cogeco Connexion au Québec et en Ontario, et sur la côte Est des États-Unis, sous la marque Atlantic Broadband (dans 11 États, du Maine jusqu'en Floride). Cogeco Communications inc. fournit aux clientèles résidentielle et d'affaires des services Internet, de vidéo et de téléphonie au moyen de ses réseaux de fibres bidirectionnels à large bande. Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco Communications inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CCA).

SOURCE Cogeco inc.

Renseignements: SOURCE: Marie-Hélène Labrie, Première vice-présidente et chef des affaires publiques, des communications et de la stratégie, Cogeco inc. et Cogeco Communications inc., [email protected], Tél. : 514- 764-4700

Liens connexes

http://www.cogeco.ca