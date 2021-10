TORONTO, le 29 oct. 2021 /CNW/ - Patrimoine Richardson Limitée (Patrimoine Richardson), une filiale en propriété exclusive de Groupe Capital RF Inc. (TSX: RCG) (RF Capital) est fière d'annoncer qu'Alexandra Horwood et Benji Miles ont été nommés dans le classement des meilleurs conseillers en patrimoine du Canada établi par le Report on Business 2021 du Globe and Mail. En partenariat avec SHOOK Research, cette nouvelle liste annuelle identifie les conseillers financiers les plus efficaces et les plus performants du pays.

« Il s'agit d'une reconnaissance exceptionnelle de deux de nos meilleurs conseillers. Nous sommes fiers qu'ils aient reçu cette précieuse reconnaissance, ce qui montre une fois de plus que Patrimoine Richardson est l'endroit où les leaders du secteur se sentent chez eux. Connus pour leur professionnalisme, leur fiabilité et leur dévouement, Mme Horwood et M. Miles relèvent constamment la barre, offrant un service de premier ordre et une valeur incroyable qui dépassent les attentes de nos clients », déclare Kish Kapoor, président et chef de la direction de Groupe Capital RF.

L'étude indépendante, menée par SHOOK Research, évalue une série de critères quantitatifs et qualitatifs pour déterminer qui est le meilleur dans le domaine. « Pour que nos conseillers soient les meilleurs, nous nous efforçons de leur fournir ce qu'il y a de mieux - la technologie de classe mondiale aux outils personnalisables et aux solutions numériques. Le fait que Mme Horwood et M. Miles aient figuré sur la liste des meilleurs conseillers en patrimoine du Canada est un hommage à l'héritage d'excellence de notre société, à la valeur du nom sur notre porte et à la raison pour laquelle les familles canadiennes fortunées continuent de choisir Patrimoine Richardson. », déclare M. Kapoor.

Mme Horwood dirige Alexandra Horwood & Partners chez Patrimoine Richardson. Elle est gestionnaire de portefeuille et conseillère en investissement plusieurs fois récompensée. Sa spécialité est l'investissement à long terme et les stratégies de gestion de patrimoine intelligentes sur le plan fiscal pour les cadres miniers, les propriétaires d'entreprises et les familles aisées.

M. Miles dirige le Miles Wealth Management Group chez Patrimoine Richardson. Il a mis sur pied une pratique axée sur la création de plans de patrimoine personnalisés. Son expertise du secteur et son accès aux ressources lui permettent de fournir des services de gestion de patrimoine dans des domaines tels que la planification fiscale, successorale et de retraite, les solutions d'assurance et la succession d'entreprise.

À propos du Groupe RF Capital Inc.

Groupe RF Capital Inc. (RF Capital) est une société cotée à la Bourse de Toronto (TSX: RCG), axée sur la gestion de patrimoine. Exploitant sous la marque Patrimoine Richardson, la Société est l'une des plus grandes sociétés indépendantes de gestion de patrimoine au Canada avec 34,4 milliards de dollars d'actifs gérés (au 30 septembre 2021) et 20 bureaux dans tout le pays. Les équipes de conseillers de la société se concentrent exclusivement sur la prestation de conseils stratégiques sur la gestion du patrimoine et de solutions d'investissement novatrices personnalisées pour les familles et les entrepreneurs fortunés et très fortunés. La Société s'engage à maintenir des normes fiduciaires exceptionnelles et a obtenu une certification établie annuellement du Centre d'excellence fiduciaire pour ses plateformes de comptes de gestion distincts et de comptes de gestion de portefeuilles. Patrimoine Richardson a également été reconnue comme un Great Place to Work® (Un endroit où il fait bon travailler) au cours des trois dernières années, un meilleur lieu de travail pour les femmes, un meilleur lieu de travail au Canada et un meilleur lieu de travail pour le bien-être mental. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter nos sites Web www.rfcapgroup.com et www.PatrimoineRichardson.com .

