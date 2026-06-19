Les Conférences Canada-Europe ont placé Montréal au cœur des discussions sur la diversification des exportations canadiennes

MONTRÉAL, le 19 juin 2026 /CNW/ - La Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Laurent-Mont-Royal a réuni hier, au siège social de la société immobilière Jadco à Montréal, des représentants gouvernementaux, diplomatiques et économiques de premier plan dans le cadre des Conférences Canada-Europe. À l'initiative de la Chambre, cet événement a permis d'aborder les enjeux liés à la diversification des exportations canadiennes vers l'Europe et de mettre en lumière les occasions de développement économique et de partenariat entre le Canada et l'Union européenne.

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Dans un contexte marqué par la transformation des chaînes d'approvisionnement mondiales, l'évolution des politiques commerciales et la nécessité pour les entreprises canadiennes de diversifier leurs marchés, les discussions ont fait ressortir l'importance stratégique de l'Europe comme partenaire économique de premier plan. L'Union européenne représente en effet un levier important de croissance pour les entreprises canadiennes souhaitant se développer à l'international, en raison de la stabilité de son environnement d'affaires, de la taille de son marché et de son leadership en innovation et en développement durable.

Les Conférences Canada-Europe ont également mis en valeur le rôle économique de Saint-Laurent et de Ville de Mont-Royal, deux territoires qui génèrent à eux seuls près de 10 % du produit intérieur brut du Québec et qui comptent parmi les principaux moteurs économiques de la province. Ensemble, ils regroupent plus de 6 000 entreprises actives dans des secteurs stratégiques tels que l'aéronautique, la fabrication avancée, les sciences de la vie, les technologies et la logistique. Ces secteurs jouent un rôle déterminant dans la compétitivité du Québec et dans le développement des marchés d'exportation.

Le choix du siège social de Jadco comme lieu d'accueil de l'événement témoigne également du dynamisme économique du territoire. Importante société immobilière québécoise et acteur économique de premier plan dans l'arrondissement de Saint-Laurent et la métropole montréalaise, Jadco contribue activement au développement d'un écosystème d'affaires propice à l'investissement, à l'innovation et à la croissance économique.

Les échanges ont notamment porté sur les perspectives de croissance des relations économiques entre le Canada et l'Europe, les stratégies d'accompagnement des entreprises exportatrices, l'attraction d'investissements internationaux ainsi que les occasions de collaboration entre les acteurs économiques des deux côtés de l'Atlantique. Plusieurs experts et décideurs issus des milieux gouvernemental, diplomatique et économique ont pris part aux discussions afin d'identifier des pistes d'action concrètes pour développer des échanges commerciaux.

Le ministre des Relations internationales et de la Francophonie du Québec Christopher Skeete, l'honorable Stéphane Dion, diplomate en résidence à l'Université de Montréal, ainsi que plusieurs représentants d'organisations vouées au développement économique, à l'exportation et à l'attraction d'investissements étaient présents lors de ces conférences. La programmation comprenait également des panels consacrés au potentiel du marché européen pour les entreprises canadiennes et aux perspectives de renforcement du partenariat économique Canada-Europe.

Citations

« Les Conférences Canada-Europe ont démontré ce que nous savons depuis longtemps : Saint-Laurent et Mont-Royal ne sont pas que des territoires économiques locaux, ils sont des acteurs de calibre international. Avec plus de 6 000 entreprises actives dans des secteurs stratégiques comme l'aéronautique, les sciences de la vie et les technologies, notre communauté d'affaires a tout ce qu'il faut pour saisir les occasions qu'offre le marché européen. Cet événement était une première étape concrète pour bâtir ces ponts, et nous comptons bien poursuivre ce travail. » - Caroline Casabon, directrice générale, Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Laurent-Mont-Royal

« Le Bureau de commerce et d'investissement de la Catalogne à Montréal (ACCIÓ Montréal) œuvre depuis plus de 25 ans à rapprocher durablement nos deux écosystèmes, en tissant des relations commerciales solides, en favorisant les investissements de part et d'autre de l'Atlantique et en stimulant les collaborations technologiques. Après 19 années consacrées personnellement à ce rapprochement, je suis convaincue que le partenariat Canada-Europe/Québec-Catalogne constitue un levier essentiel pour bâtir une prospérité innovante, résiliente et partagée. » - Geneviève Abbott, directrice, Bureau de commerce et d'investissement de la Catalogne au Canada

« La diversification des marchés par l'exportation est un levier clé de croissance et de résilience. » - Miranda Gimmillaro, directrice du service Exportation, Commissaire à l'international

« La popularité du Canada en Europe n'a jamais été aussi élevée. Le moment est donc venu de capitaliser sur cet élan et d'intégrer pleinement l'Europe aux stratégies de développement des affaires. Cette approche permettra aux entreprises canadiennes de diversifier leurs marchés et de renforcer leur compétitivité à l'échelle mondiale. » - Sam Ayoub, président de la Chambre économique Canada-Europe

« En tant qu'agence ancrée à la fois au Québec et en France, nous voyons chaque jour à quel point le rapprochement économique entre le Canada et l'Europe n'est plus une option, mais une nécessité stratégique. Notre rôle, chez Hélios, est d'accompagner les entreprises européennes qui souhaitent s'implanter au Québec tout comme les entreprises québécoises tournées vers l'Europe, en les aidant à transformer leurs ambitions d'internationalisation en partenariats durables et créateurs de valeur de part et d'autre de l'Atlantique. » - Cynthia Hamel-Gamache, présidente-fondatrice, Hélios Communication-Marketing 360

À propos de la Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Laurent-Mont-Royal

La Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Laurent-Mont-Royal rassemble les entreprises, les institutions et les partenaires économiques de l'un des territoires les plus dynamiques du Québec. Porte-voix de la communauté d'affaires, elle contribue au développement économique de Saint-Laurent et de Ville de Mont-Royal en favorisant le maillage, l'innovation, la croissance des entreprises et le rayonnement du territoire à l'échelle nationale et internationale.

SOURCE Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Laurent-Mont-Royal

Informations et entrevues : Justin Meloche, [email protected], 514-995-9704; Marie-Lise Mormina, [email protected], 514-771-2242