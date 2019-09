Les complets et tailleurs sont-ils désormais inappropriés pour les entrevues d'emploi?

TORONTO, le 10 sept. 2019 /CNW/ - Alors que les codes vestimentaires décontractés gagnent du terrain, certains employeurs s'attendent à une tenue plus soignée lorsqu'ils rencontrent des postulants, comme le révèle une nouvelle étude d'Accountemps, un cabinet mondial de dotation en personnel. Selon un sondage mené auprès de gestionnaires principaux, 33 % des répondants ont affirmé que les candidats devraient toujours porter un complet ou un tailleur lors d'une entrevue d'emploi; un pourcentage semblable (37 %) de répondants étaient d'avis que la tenue adéquate pour une entrevue dépend du poste ou du service au sein de l'entreprise.

Presque tous les répondants étaient d'accord avec le fait que la tenue de la personne est importante lors de l'entrevue d'emploi. Selon 40 % d'entre eux, la tenue est très importante, tandis que 49 % ont affirmé qu'elle est au moins relativement importante. Il n'est pas étonnant que l'étude révèle également que la tenue recommandée pour une entrevue d'emploi varie selon le secteur d'activité : les complets et tailleurs sont privilégiés plus souvent dans le domaine de la finance, de l'assurance et de l'immobilier (44 %) que dans le domaine de la construction (21 %) ou de la vente au détail (23 %).

« Lorsqu'il est question d'une entrevue d'emploi, le vieux proverbe "Habillez-vous en fonction de l'emploi que vous voulez obtenir" devrait toujours s'appliquer, a affirmé Koula Vasilopoulos, présidente de district pour Accountemps, division de Robert Half. Faites en sorte que votre tenue d'entrevue constitue une occasion de démontrer que vous avez fait les recherches nécessaires sur l'environnement de l'entreprise et que vous prenez le rôle au sérieux. Une tenue soignée qui s'harmonise à la culture de l'entreprise vous aidera à vous démarquer en tant que candidat professionnel, compétent et compatible avec l'organisation. »

« Jetez un coup d'œil au site Web de l'entreprise, parlez-en à votre réseau professionnel ou demandez conseil à des recruteurs locaux pour évaluer vos choix vestimentaires avant l'entrevue, a ajouté Mme Vasilopoulos. La confiance en soi est concrète. Plus votre apparence vous inspire de l'assurance au moment de commencer l'entrevue, plus vous ferez bonne impression sur l'employeur éventuel. »

Mme Vasilopoulos a souligné ce qui suit : « Les gestionnaires de l'embauche peuvent souhaiter éliminer toute incertitude avant l'entrevue en indiquant aux candidats la tenue suggérée à l'avance. Ainsi, toutes les parties peuvent se concentrer sur la tenue d'une rencontre intéressante et efficace, lors de laquelle elles peuvent évaluer si la synergie entre le candidat, le poste et l'entreprise est adéquate. »

